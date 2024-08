Porsche Panamera tra elettrico e tradizione: la strategia per il futuro

Quali sono le prossime elettriche di Porsche? Il prossimo anno arriveranno le prime 718 Boxster e Cayman elettriche. I prototipi sono già avvistati più volte. Grande attesa c’è anche per la Macan, attualmente disponibile solo in versione full electric. Guardando ancora più avanti, Porsche introdurrà un SUV a 7 posti chiamato provvisoriamente K1. Questo straordinario SUV potrebbe raggiungere la straordinaria potenza di 1.000 CV.

Anche con la spinta verso l’elettrico, Porsche non abbandonerà totalmente il termico. La strategia del marchio prevede infatti una coabitazione tra motorizzazioni tradizionali e gli elettrificati. Michael Steiner, direttore del reparto di ricerca e sviluppo di Porsche, ha confermato che la futura Panamera elettrica sarà venduta insieme alle versioni termiche. Si tratta di un approccio che verrà replicato anche per la Porsche Cayenne. Ma quanto durerà questa convivenza? Le versioni a motore termico rimarranno sul mercato ancora per diversi anni, per la gioia dei più puristi.

Cambia il mercato e cambiano le scelte Porsche

Questa scelta è guidata dalle diverse esigenze dei vari mercati. In Cina, le auto elettriche stanno ottenendo ottimi risultati di vendita, ma “da noi” c’è un’altra situazione. In Europa e negli Stati Uniti il mercato è più lento, con i marchi che faticano a raggiungere numeri significativi. Tale rallentamento ha influenzato anche le scelte di Porsche che vuole mantenere un’offerta variegata, per ovvie ragioni.

La casa tedesca vuole comunque arrivare quanto prima a vendere l’80% di auto elettriche entro il 2030. Ma come si inserisce la Panamera elettrica in questa strategia? Se da un lato la versione elettrica è ormai certa, dall’altro le versioni a motore termico, come la potente Turbo S E-Hybrid da 782 CV, continueranno a essere disponibili. Per chi non è pronto al passaggio completo all’elettrico, Porsche continuerà a offrire motorizzazioni tradizionali per anni. Nonostante l’apparente concorrenza interna tra la futura Panamera elettrica e la già affermata Taycan, quest’ultima rimarrà in listino. In tal modo gli acquirenti avranno un portafogli più ampio a disposizione. Porsche saprà mantenere il suo prestigio in un mercato in continua evoluzione?