A partire dal 26 agosto 2024, TIM ha rinnovato le sue offerte combinando servizi mobili con la sua piattaforma streaming TIMVISION. Tra le novità più interessanti spiccano TIM-Mobile e TV Promo, disponibile per nuovi e vecchi utenti. Oltre che Mobile e TVPromo MNP, dedicata esclusivamente a chi effettua la portabilità da alcuni operatori come Iliad, Fastweb e altri ancora. Entrambe le proposte includono un pacchetto dati con 100GB in 5G Ultra, minuti illimitati verso numeri nazionali e 200 SMS, ma con l’obbligo di abbinamento a un’offerta TIMVISION. Il costo delle due promozioni parte da 7,99€ al mese, ai quali si aggiunge la quota per il servizio streaming.

TIM: offerta streaming e giga illimitati, i vantaggi del piano completo

La versione standard di TIM Mobile e TV Promo, aperta a tutti, è disponibile a 12,99€ al mese. Essa include 14GB di traffico dati utilizzabili anche in roaming UE. L’offerta è attivabile sia nei negozi fisici che online, con il primo mese gratuito per chi effettua l’attivazione tramite il sito. Per i già clienti, il costo di attivazione è di 19,990€. Mentre chi opta per la versione MNP paga solo 5 euro. In più, se si sceglie una delle opzioni con TIMVISION si può accedere ai contenuti di Disney+, Netflix o DAZN, con pacchetti scontati a 7€. In caso di mancato abbinamento con la piattaforma streaming entro 25 giorni dall’attivazione, l’offerta mobile verrà disattivata e sostituita con un’altra soluzione a prezzo pieno.

TIM ha anche mantenuto disponibile la sua offerta di punta telefonia Mobile e TV con Giga illimitati, lanciata per la prima volta il 9 giugno 2024. Questa opzione include traffico illimitato in 5G Ultra, minuti senza limiti, 200 SMS e 250 minuti internazionali verso Europa, USA e Canada. Il costo è di 22,99€ al mese, ma va aggiunto il prezzo del pacchetto TIMVISION scelto, che parte da 7€. Questa combinazione garantisce un accesso privilegiato alla rete TIM a velocità massime di 2Gbps. Tutte caratteristiche che rendono l’offerta appetibile per chi cerca connettività senza compromessi.

La promozione prevede anche vantaggi per il roaming, con 250 minuti, 250SMS e 3GB di dati utilizzabili in paesi come Svizzera e Stati Uniti. In più, per gli Under 25, l’ operatore ha introdotto l’Opzione Young, che regala ulteriori 50GB di internet in 5G ogni mese, senza costi aggiuntivi. I servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora sono inclusi gratuitamente. L’offerta è valida fino al 28 settembre 2024, salvo modifiche.