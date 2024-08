Apple ha annunciato la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 16. L’evento in questione è stato fissato al 9 settembre alle 19 ore italiane e promette di essere letteralmente “Glowtime“. L’annuncio ha creato un po’ di confusione tra esperti ed appassionati. Infatti, di solito, Apple rilascia i suoi nuovi smartphone di martedì. La scelta di anticipare l’evento al giorno prima potrebbe però non essere casuale. Infatti, potrebbe dipendere dalla presenza del dibattito tra i candidati alla presidenza USA che si terrà proprio il 10 settembre.

Apple si prepara all’arrivo dei nuovi smartphone

Riguardo tale cambiamento, il blog tedesco Macerkopf ha ipotizzato cambiamenti anche per altri appuntamenti in agenda. Nel dettaglio, è stato ipotizzato che gli ordini potrebbero partire il 12 settembre. Dunque, anche in questo caso si opterebbe per un giorno diverso rispetto al tradizionale venerdì. Tale scelta dipenderebbe dal desiderio di mantenere immutata la distanza tra la presentazione dei nuovi iPhone 16 e l’inizio dei pre-ordini. L’unica differenza sarebbe quella di fare tutto con un giorno d’anticipo rispetto alle solite tempistiche.

Ovviamente è importante sottolineare che non si tratta di informazioni ufficiali, ma solo di voci emerse al momento dell’annuncio. Solo dopo l’evento e le dichiarazioni di Apple sarà possibile comprendere quale sarà il calendario ufficiale proposto dall’azienda di Cupertino. L’attesa dunque non è troppa.

Oltre ai nuovi iPhone 16, il 9 settembre, verranno presentati da Apple anche altri dispositivi. Tra cui anche gli smartwatch Watch Series 10 e la terza generazione di Watch Ultra. Infine, è prevista anche la presentazione del nuovo Apple Watch SE, completamente inedito, e gli AirPods 4. Quest’ultimi, in particolare, potrebbero arrivare sul mercato in due versioni. Una più elaborata e la seconda più economica. Mentre cresce la curiosità non resta che attendere il 9 settembre per scoprire quali sono i dettagli relativi ai nuovi dispositivi di Apple in arrivo sul mercato per gli utenti di tutto il mondo.