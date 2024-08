Come ormai noto, l’app di Sonos è stata al centro di diversi malfunzionamenti e problemi. A tal proposito, sono stati rilasciati svariati aggiornamenti per riuscire a migliorarne le prestazioni. Di recente è stata rilasciata un’ulteriore modifica, indirizzata sia ai dispositivi iOS che quelli Android. Il tutto nella speranza di migliorare l’esperienza degli utenti dopo il disastroso rilascio, risalente allo scorso maggio, della nuova versione dell’app. Il nuovo aggiornamento al momento risulta essere in fase di rilascio e richiederà qualche giorno per arrivare su tutti i dispositivi.

Sonos continua ad aggiornare la sua app

L’azienda ha dichiarato che il punto di partenza sono i feedback ricevuti dagli utenti. Quest’ultimi stanno guidando Sonos nella risoluzione dei problemi. In questa prima fase ci si sta concentrando sulle problematiche relative all’accessibilità, oltre che sulla configurazione del sistema.

Il changelog dell’update coinvolge l’aggiunta della possibilità di cancellare la coda su Android e l’introduzione di un pulsante “Modalità notturna” presente nelle impostazioni stanza per le soundbar. Inoltre, l’aggiornamento lavorerà per migliorare la fluidità del processo di configurazione di un prodotto. Verrà anche migliorata l’accessibilità in “Impostazioni“.

A breve, secondo quanto dichiarato da Sonos, potrebbe arrivare un ulteriore aggiornamento. Quest’ultimo si focalizzerà sulla risoluzione dei problemi legati alla reattività del volume e alla stabilità del sistema. Inoltre, ci saranno miglioramenti per l’interfaccia utente, per l’affidabilità della sveglia e si agirà anche sulla coda, migliorata con il precedente aggiornamento attualmente in fase di rilascio. Infine, è previsto il rilascio del supporto a Trueplay per i dispositivi Apple con iOS 18.

Mentre Sonos si concentra sul rilascio di nuovi aggiornamenti per l’app, è stato rimandato il lancio dei nuovi prodotti. Inoltre, sono stati effettuati anche alcuni licenziamenti a livello aziendale. Nonostante tale situazione per il momento la situazione rimane critica. Secondo quanto affermato da alcuni utenti sembra che il ripristino dell’esperienza sia ancora lontano. L’impegno di Sonos resta innegabile. Non resta che attendere per scoprire come evolverà l’intera situazione.