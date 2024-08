Fastweb continua ad arricchire la lista dei dispositivi compatibili con il servizio Wi-Fi Calling. Nello specifico, è stato aggiunto un nuovo smartphone Samsung. Il servizio permette di ricevere ed effettuare chiamate sfruttando una rete Wi-Fi. Un’opzione particolarmente utile quando non si ha accesso al segnale mobile. L’opzione Wi-Fi Calling permette di trasferire il traffico telefonico da una rete cellulare ad una wireless. Il servizio di Fastweb è disponibile per tutti i clienti. Nello specifico, residenziali e con partita IVA. Inoltre, è necessario avere uno smartphone compatibile.

L’aggiornamento arriva dopo l’riaggiunta di diversi dispositivi rimossi in precedenza. Quest’ultimi sono stati poi aggiunti di nuovo. Si tratta del Samsung A52 5G, A33 5G, A13, A14. A04s e A23 5G. Inoltre, all’elenco è stato inserito anche il Magic V3 di Honor.

Fastweb aggiorna il suo servizio Wi-Fi Calling

Ora alla lista dei dispositivi compatibili è stato aggiunto anche un ulteriore smartphone Samsung. Si tratta del Galaxy A05s. L’elenco completo di smartphone presentati da Fastweb è disponibile sul sito web ufficiale dell’operatore. Nell’apposita pagina dedicata è possibile visionare tutti i dispositivi coinvolti. È importante ricordare che ci sono casi in cui gli smartphone possono essere rimossi dall’elenco, come accaduto in precedenza.

Al momento, i dispositivi aggiunti sono per lo più Samsung. Fastweb ci tiene però a ribadire che nei prossimi mesi l’elenco per il Wi-Fi Calling continuerà a crescere e verranno introdotti anche modelli di ulteriori marchi. Inoltre, anche nuovi smartphone rilasciati potranno presto essere aggiunti all’elenco.

Come anticipato, ci sono casi in cui i dispositivi possono essere rimossi (senza che vengano reintrodotti). Tra quest’ultimi troviamo il Samsung A52s 5G e il Galaxy A72. Entrambi gli smartphone sono stati introdotti nella lista nel mese di agosto e rimossi subito, appena un paio di giorni dopo. Il motivo di tale scelta non è ancora chiaro. Nel frattempo, gli utenti Fastweb possono attendere ulteriori novità che verranno aggiunte nell’elenco.