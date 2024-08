Quando si parla di operatori telefonici in Italia, viene spontaneo pensare subito il nome di Vodafone, l’operatore dai colori rossastri è infatti uno tra i più conosciuti in Italia e vanta senza alcun dubbio uno storico decisamente glorioso grazie alla propria capacità di offrire un servizio sempre ben funzionante con una rete che prende davvero ovunque sul territorio.

Ovviamente l’obiettivo di Vodafone è quello di garantire ai propri clienti un servizio sempre funzionante ed efficiente caratterizzato da offerte in grado di attirare l’attenzione dei clienti e convincerli a sottoscrivere una nuova promozione o un nuovo numero di telefono, ovviamente per mantenere il proprio mercato sempre dinamico e frizzante.

Per far ciò, ovviamente Vodafone ogni mese lancia delle promozioni ad hoc a tal scopo che includono tutto il necessario per un’esperienza d’uso soddisfacente e senza nessun tipo di problema.

La promo di Vodafone

Ecco dunque che questo mese la promozione attiva sul sito ufficiale di Vodafone ribadisce il concetto, quest’ultima a soli 7,99 € al mese e con un costo di attivazione pari ad un centesimo, garantisce 100 giga di traffico dati in 5G al mese che diventano 150 se si attiva l’offerta con smart pay, accostati abbiamo minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

La promo in questione è valida solo se effettuate la portabilità da uno dei seguenti operatori virtuali: Iliad, Coopitalia, Poste Italiane, Fastweb Full, 1 Mobile, Bladna Mobile, British Telecom, BT Enia Mobile BT, BT Italia Full Mvno, Cmlink Italy, Conad Mobile, Coop Italia Full, Coop Esp (Vecchio Seriale), Daily Telecom, Digi Mobile Full, Digitel Italia, Elite Mobile, Enegan Spa, Erg Mobile, Feder Mobile, Green Icn, Italia Power, Linkem, Lyca, Nexus Telecom, Noitel.it, Nt Mobile, Nv Mobile, Optima1, Ovunque, Plink, Plintron, Poste Mobile Single Play, Postemobile Full, Rabona Mobile, Spusu Italia, Telmekom Mobile, Tiscali, Vectone Full Mvno, Welcome Full Mvno, Wings Mobile, With U e tutti gli altri operatori virtuali.