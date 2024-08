L’offerta che gli utenti si ritrovano a poter abbracciare, riguardante l’acquisto della friggitrice ad aria Ninja Max Pro, è davvero molto interessante. Stiamo parlando di un prodotto sufficientemente capiente ed adatto ad un pubblico abbastanza ampio, proprio con la sua capacità di circa 6,2 litri, pronta a soddisfare le esigenze anche di una famiglia di quattro persone circa.

A differenza di tanti altri modelli che è possibile trovare sul mercato, il dispositivo corrente è caratterizzato dalla presenza di un design davvero molto elegante, è realizzata quasi interamente in plastica, con finitura opaca su tutta la superficie, e parti bronzate, capaci di creare un contrasto davvero bello da vedere e da toccare. Il sistema di controllo si concentra quasi interamente nella parte anteriore, è completamente fisico, infatti sono presenti veri tasti da toccare e sfruttare, con un piccolo schermino centrale sul quale verranno visualizzate temperature e conto alla rovescia per la cottura.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, sul quale sono disponibili codici sconto Amazon gratis e le offerte migliori di oggi.

Friggitrice ad aria Ninja: il prezzo è veramente baso

La friggitrice ad aria oggetto del nostro articolo viene proposta ad un prezzo davvero molto più basso del normale, infatti dovete sapere che nell’ultimo periodo il suo prezzo più basso raggiunto era stato di 149 euro, ma gli utenti si ritrovano a poter godere di un pazzo sconto del 20%, così risparmiare quei 30 euro che possono fare spesso la differenza, fino a soli 119 euro. Premete qui per l’acquisto.

Il prodotto, che presenta codice AF180EUCP per intenderci, può essere lavato direttamente in lavastoviglie, per quanto riguarda il cestello almeno (non l’intero corpo macchina). Le dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 36 x 28 x 30,5 centimetri, così da facilitare il posizionamento praticamente dovunque si desideri, sia in ambienti raffinati, che più spartani.