Roborock è una delle aziende di maggiore successo su Amazon, per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione di robot aspirapolvere di alto livello, per questo motivo ci stupiamo di avere la possibilità di acquistare il Roborock Qrevo S, un prodotto di alta qualità, in vendita ad una cifra tutt’altro che impossibile da raggiungere.

Il modello di cui vi parliamo nel nostro articolo è da considerarsi in vendita nella combo che prevede anche la stazione di svuotamento automatica, in questo modo l’utente si ritrova ad avere la possibilità di non dover continuamente vuotare manualmente il contenitore della polvere, riuscendo a ridurre al massimo il lavoro da svolgere. Allo stesso modo, il prodotto funge anche da lavapavimenti, di conseguenza sono presenti due serbatoi, all’interno dei si troveranno acqua pulita (con detersivo per il lavaggio) ed anche l’acqua sporca (da svuotare manualmente).

Roborock Qrevo S: che occasione su Amazon

Sconto da non perdere sull’acquisto di un Roborock Qrevo S, il robot aspirapolvere oggetto del nostro articolo è disponibile per il pubblico con un risparmio davvero pesantissimo: infatti è previsto uno sconto di oltre 180 euro sul listino originario, in questo modo l’utente si ritrova a poter spendere solo 619 euro. Come se non bastasse, coloro che si collegheranno a questa pagina, potranno applicare uno sconto ulteriore di 69 euro, fino ad arrivare a soli 550 euro di spesa.

Le dimensioni del prodotto rientrano perfettamente negli standard a cui siamo solitamente abituati, parlando giustappunto di robot aspirapolvere, raggiungendo per la precisione 35 x 48,7 x 52,1 centimetri, nella parte superiore presenta la torretta LiDAR, il che lo rende leggermente più spesso, avendo una lieve difficoltà a posizionarsi al di sotto di tavolini o similari.