Se state cercando una nuova promozione da sottoscrivere per il vostro numero di telefono, una delle opzioni che certamente dovreste prendere in considerazione è quella legata al noto operatore viola italiano ho. Mobile, il provider infatti si sta impegnando a tenere il proprio catalogo sempre ricco di possibilità diversificate e variegate per garantire agli utenti una scelta adatta e precisa in base alle loro esigenze, soprattutto da un punto di vista economico.

La parola d’ordine sembra essere per l’appunto convenienza, ma allo stesso tempo tutto incluso, le promozioni offerte dal provider infatti garantiscono tutto il necessario per un’esperienza d’uso completa e soddisfacente e sono diversificati in fasce di prezzo per consentire a chiunque di sottoscrivere una promo senza rinunciare a determinate caratteristiche.

Dopo una serie di promo molto convenienti, l’operatore ha deciso di lanciare una promozione all inclusive pensata per chi invece non si accontenta e vuole avere a disposizione delle caratteristiche senza compromessi in grado di permettergli di navigare senza nessun tipo di preoccupazione e al massimo della velocità disponibile.

Tutto incluso a meno di dieci euro

L’ultima promo lanciata dall’operatore garantisce tutto il necessario in quantità decisamente importanti, stiamo parlando di 200 GB di traffico dati in connessione 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali ed SMS limitati, il costo mensile da corrispondere per usufruire di questa promozione è pari a 9,99 €.

L’operatore mette a disposizione poi svariate scelte, sarà infatti possibile ricevere la Sim a casa oppure attivare la nuova eSIM il tutto con un costo di attivazione pari a 2,99 € ma solo per coloro che effettuano la portabilità da determinati operatori virtuali specifici, altrimenti il costo salirà a 29,90 €, ecco dunque perché nel caso foste interessati vi suggeriamo di informarvi bene, prima di procedere ad un eventuale sottoscrizione, Per il resto, le condizioni sono quelle descritte e non sono soggette a variazioni nel tempo.