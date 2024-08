Vodafone, AGOSTO 2024: ancora attive le SILVER fino a 200 GIGA

Per Vodafone diventa sempre tutto più facile quando si tratta di stupire i clienti e di battere la concorrenza. Secondo quanto riportato, sono sempre di più le offerte che vengono lanciate sul mercato dai gestori rivali ed è per questo motivo che l’azienda anglosassone vuole difendersi mettendo in campo tutta la sua conoscenza.

Dopo una grande estate condotta in cima alle classifiche di gradimento, il provider colorato di rosso vuole dare un’ulteriore prova di forza. Stando a quanto riportato infatti le sue migliori opportunità sono ancora una volta disponibili e targa Silver. Dopo aver visto trionfare i gestori virtuali, Vodafone ha deciso di attaccarli frontalmente con due promozioni mobili stratosferiche, peraltro già viste durante la fine del 2023. Queste nuove offerte sono attualmente disponibili solo per alcuni utenti ben precisi e con prezzi clamorosi, oltre che con una promozione.

Vodafone: le Silver ancora una volta leader sul mercato, ecco quanto costano al mese

Quando Vodafone mette in campo tutta la sua forza, lo fa con offerte ineguagliabili. Secondo quanto riportato, il gestore anglosassone ha ripristinato ancora una volta le sue Silver, due offerte clamorose che partono da prezzi bassissimi.

Parlando della prima soluzione, non si può fare altro che lodarla per il prezzo mensile: costa solo 7,99 €. Al suo interno chi la sottoscrive può trovare minuti senza limiti e 200 SMS con 100 giga in 4G per navigare. Questa promozione mobile lascia il passo alla seconda, la quale costa 9,99 € al mese perché offre, oltre ai soliti minuti e messaggi, ben 150 giga in 4G.

Queste soluzioni mobili possono essere implementate ancor di più, bassa sottoscrivere il servizio di ricarica automatica gratuito, SmartPay. Scegliendolo, si otterranno 50 giga in più ogni mese. Queste soluzioni di Vodafone sono dedicate solo a chi sceglie il gestore essendo parte di un provider virtuale o di Iliad. Il primo mese costerà solo 5 €.