Tra i vari operatori telefonici virtuali presenti in Italia, anche l’operatore virtuale CMLlink Italy vanta un catalogo di offerte di rete mobile estremamente interessanti e convenienti. Giusto da qualche giorno, l’operatore ha deciso di prorogare questo catalogo di diverse settimane. Gli utenti potranno infatti usufruire di questo fantastico catalogo addirittura fino al prossimo 31 ottobre 2024. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

CMLink Italy, prorogate tantissime offerte del catalogo fino a fine ottobre 2024

Tutti gli utenti interessati a passare a CMLink Italy potranno attivare una delle fantastiche offerte dell’operatore almeno fino a fine ottobre. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare questo catalogo strepitoso, in modo da dare più tempo agli utenti per attivare queste offerte. Le offerte in questione saranno attivabili sia da tutti i nuovi clienti dell’operatore sia da chi è già cliente dell’operatore CMLink Italy.

Una delle offerte mobile più interessanti dell’operatore virtuale è Super 200 Monthly Plan. Quest’ultima , in particolare, da la possibilità agli utenti di usufruire di ben 200 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Nell’offerta in questione, sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 888 minuti di chiamate verso la Cina. L’offerta avrà un costo di 7,99 euro al mese per tutti coloro che passeranno all’operatore richiedendo la portabilità del proprio numero. Per chi invece attiverà un nuovo numero, il costo da sostenere sarà pari a 8,99 euro al mese.

Ad un costo leggermente più alto, è poi disponibile l’offerta mobile denominata Super 260 Monthly Plan. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 260 GB di traffico dati validi sempre per navigare con connettività 5G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 888 minuti verso la Cina e fino a 200 sms verso tutti i numeri. Il costo da sostenere, in questo caso, è di 9,99 euro al mese.