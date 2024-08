WhatsApp si prepara a lanciare una funzionalità inedita che semplificherà la gestione dei messaggi non letti. Nella versione 2.24.18.11, attualmente in fase di test, è stata individuata un’opzione tutta nuova. La quale consentirà agli utenti di segnare i messaggi non aperti come letti. Solo con un singolo tocco. Questa novità sarà accessibile attraverso il menu a tre punti nella scheda Chat. Così da rendere molto più agevole l’organizzazione delle conversazioni. Soprattutto per coloro che partecipano a numerosi gruppi o comunità.

Negli ultimi tempi, l’aggiunta di funzionalità come le Storie e i Canali ha contribuito ad aumentare di molto il volume di contenuti sulla rinomata app di messaggio. Ciò non ha fatto altro che rendere più complessa la gestione delle notifiche per gli utenti più attivi. Mentre altre piattaforme come Telegram e Discord offrono già soluzioni simili da tempo, WhatsApp si sta adeguando solo ora a queste necessità.

WhatsApp: novità in arrivo, username con PIN e gestione avanzata dei messaggi

Anche se WABetaInfo, la fonte che ha rivelato questa novità, non ha fornito dettagli precisi sui tempi di rilascio della funzione, questa soluzione rappresenta un passo avanti molto importante per WhatsApp. Segnare i messaggi come letti senza aprirli potrebbe avere delle implicazioni. Ma la nuova opzione sarà particolarmente utile per quelle chat di gruppo che vengono consultate raramente ma che producono numerose notifiche indesiderate.

Allo stesso tempo, molti sono in attesa di un’altra funzionalità correlata. Ovvero un’opzione nelle impostazioni che permetta di cancellare automaticamente tutte le notifiche non lette all’apertura dell’app. Questa caratteristica, avvistata in fase di sviluppo già a maggio, non è ancora stata rilasciata. Ma non è tutto. WhatsApp sta anche lavorando all’introduzione degli username con supporto al PIN. Una novità che consentirà di condividere il proprio contatto senza rivelare il numero di telefono, seguendo l’esempio di altre applicazioni come Telegram.