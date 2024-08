TIM scopre le Power: ecco le 3 offerte fino a 300 GIGA

Continua a fare il panico intorno a sé TIM, un gestore che ormai non ha bisogno di presentazioni e che è ritornato a far paura. Questa azienda infatti sta cercando in ogni modo di battere la concorrenza con le sue soluzioni mobili.

All’interno delle sue offerte infatti ci sono straordinarie soluzioni, con minuti, messaggi e giga praticamente all’infinito. La gamma Power di TIM mostra tutto ciò con le sue risorse e con i suoi prezzi.

TIM batte la concorrenza con le Power: le offerte sono ben tre

Tra tutte le offerte disponibili attualmente sul mercato sembra che quelle TIM abbiano un posto particolare. Di certo in posizione di rilievo si trovano proprio le Power, tre soluzioni mobili che sembrano essere all’apparenza uguali ma che differiscono per svariati aspetti. Il primo in assoluto è da attribuire ai prezzi, mentre l’altro va attribuito certamente alla quantità dei contenuti. Un altro aspetto da non sottovalutare è la qualità di rete, con la sola Power Special ad avere il 5G al suo interno. Esattamente come le altre due offerte del gruppo, questa consente di avere minuti senza limiti verso chiunque con 200 SMS. Termina il tutto con 300 giga in 5G a 9,99 € mensili.

Le altre due offerte hanno 200 giga in 4G e 150 giga in 4G e costano rispettivamente 7,99 € al mese e 6,99 € al mese.

Con un gestore come TIM è davvero difficile sbagliarsi soprattutto quando sono disponibili delle offerte così clamorose. La situazione però non termina qui, in quanto l’azienda ha deciso di mettere in circolazione le sue migliori soluzioni con una promozione ulteriore: solo per il primo mese infatti tutte e tre le offerte non avranno prezzo e saranno gratis. Bisogna però ottenere conto che non tutti possono scegliere le promozioni della gamma Power, in quanto TIM ha deciso di destinarle solo a chi viene da Iliad o dai gestori virtuali.