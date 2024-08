Apple sembra pronta a fare un passo avanti significativo nel campo dell’intelligenza artificiale, secondo un recente report di Mark Gurman di Bloomberg. L’azienda di Cupertino starebbe infatti sviluppando una nuova intelligenza artificiale, con una personalità più umana e avanzata rispetto a Siri, destinata ai futuri dispositivi robotici che l’azienda sta progettando. Sebbene quest’autunno sia previsto il lancio di una versione rinnovata di Siri potenziata dall’Apple Intelligence con iOS 18.1, sembra che Apple stia già guardando oltre, esplorando nuove frontiere nell’AI generativa.

La nuova intelligenza artificiale di Apple

Questa innovativa intelligenza artificiale potrebbe fare la sua comparsa su un dispositivo da tavolo e su altri prodotti robotici in fase di sviluppo. L’idea di un’assistente separata per i prodotti robotici solleva interrogativi sul futuro di Siri e sulle strategie a lungo termine di Apple in questo settore. Gli esperti si chiedono se la creazione di una personalità IA distinta per i robot sia davvero necessaria o se possa rappresentare un’evoluzione naturale del concetto di assistente virtuale.

Il progetto di Apple potrebbe segnare l’inizio di una più ampia trasformazione nel campo dell’AI. Con i primi progetti robotici dell’azienda previsti non prima del 2026 o 2027, è ancora presto per avere risposte definitive. Tuttavia, la necessità di un assistente virtuale progettato specificamente per i robot potrebbe derivare dalla complessità e dalla specificità delle interazioni che questi dispositivi richiederanno, rispetto a quelle tipiche degli attuali assistenti virtuali.

In questo contesto, alcuni ricercatori, come quelli del MIT, stanno sviluppando algoritmi innovativi che consentono ai robot di migliorare autonomamente le loro capacità attraverso la pratica. Questo approccio avanzato rappresenta un potenziale passo avanti significativo nella robotica e nell’AI, distaccandosi dai tradizionali chatbot.

Mentre aspettiamo ulteriori dettagli, resta da vedere se questa nuova intelligenza artificiale “umanoide” di Apple rappresenterà una rivoluzione nel modo in cui interagiamo con i dispositivi dell’azienda o se sarà semplicemente un’evoluzione di Siri, adattata alle nuove esigenze dei prodotti robotici.