TIM ufficializza le migliori offerte per settembre: ecco le Power fino a 300 GIGA

Questa volta sarà difficile fare fuori dai giochi un gran gestore come TIM, il quale infatti ha voluto mettere in chiaro diversi aspetti. Il primo riguarda i vecchi utenti, i quali ora hanno una grande opportunità per rientrare. Il secondo riguarda invece anche gli utenti nuovi, quelli che prima d’ora non erano mai stati parte integrante dell’ecosistema TIM.

Proprio per questo nascono le tre offerte di cui stiamo per parlare, ovvero quelle Power che hanno già entusiasmato tutti alla fine del 2023. Ora che l’estate volge al termine, TIM vuole chiudere in bellezza e lo fa con tantissimi contenuti e con prezzi molto più abbordabili del solito. In basso ci sono tutte le informazioni del caso con prezzi e contenuti.

TIM: le tre offerte del momento entusiasmano gli utenti, ecco cosa c’è al loro interno

Partendo con la prima soluzione, non si può fare altro che nominare la famosissima Power Special, offerta mobile che include al suo interno minuti illimitati per telefonare a chiunque, 200 SMS e 300 giga in 5G per navigare in Internet. Il prezzo mensile? Solo 9,99 € al mese.

Per concludere in bellezza tenendo alta l’asticella, TIM ha voluto riconfermare anche le altre due promozioni mobili, ovvero la Iron e la Supreme Easy. Al loro interno è possibile trovare infatti mensilmente gli stessi minuti ed SMS illustrati nel caso Special mari rispettivamente con 150 e 200 giga in 4G. I prezzi mensili equivalgono a soli 6,99 € al mese e 7,99 € al mese.

Queste soluzioni mobili sono disponibili solo ed unicamente per gli utenti che provengono da gestori virtuali o da Iliad. Inoltre c’è un’offerta per il primo mese: TIM garantisce a tutti gli utenti che scelgono queste offerte la possibilità di non pagare nulla per i primi 30 giorni. Tutte e tre le soluzioni sono ancora disponibili ma non lo saranno per sempre, per cui consigliamo di affrettarvi.