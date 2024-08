CoopVoce: solo 5 EURO al mese per avere tutto, ecco la nuova EVO

Uno dei gestori che riesce a dominare senza troppi problemi è certamente CoopVoce, azienda che ormai rappresenta il top tra i provider virtuali.

Le sue offerte sono sempre piene di convenienza, sia perché offrono tanti contenuti, sia perché costano davvero poco, tendenzialmente meno rispetto alle offerte proposte dai concorrenti. A tal proposito chi sceglie CoopVoce lo fa senza pensarci due volte, anche alla luce della grande pubblicità fatta dagli stessi utenti. Sono infatti tantissime le persone che riferiscono di non aver mai trovato problemi con questo gestore, il quale infatti continua a migliorare i suoi numeri. Al momento sul sito ufficiale di CoopVoce è disponibile un’offerta in particolare, la quale pur non offrendo il massimo, ha un rapporto tra qualità e prezzo straordinario. Non esistono al momento altre aziende che detengono promo di questo genere ad un prezzo così vantaggioso e con una qualità così alta.

CoopVoce: la EVO 50 è la migliore, ecco cosa include per 5,90 € al mese per sempre

Quando le offerte di CoopVoce entrano nel vivo lo fanno per rubare tanti utenti alla concorrenza esattamente come sta facendo in quest’ultimo periodo la nuova EVO 50. Basta davvero poco per averla, siccome costa 5,90 € al mese per sempre per tutti coloro che la scelgono.

Al suo interno CoopVoce nasconde contenuti interessanti, a partire da minuti illimitati verso tutti e 1000 messaggi verso chiunque. Il tutto si conclude con la presenza di 50 giga in 4G per navigare in Internet senza limitazioni. Sono queste dunque le principali armi che mette in gioco il gestore virtuale per battere la concorrenza.

Inoltre chi la sceglie entro il prossimo 4 settembre, potrà beneficiare di 25 € di credito telefonico gratuito. L’offerta è aperta per tutti i clienti di altri gestori senza alcun tipo di eccezione. Non c’è alcun limite: chiunque può sottoscriverla e non ci sono limitazioni in base al gestore di provenienza.