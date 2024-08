Google ha di recente presentato i suoi nuovi smartphone della gamma Pixel 9. Tra questi c’è però un ritardatario. Il Pixel 9 Pro Fold non è ancora stato presentato. Eppure sembra che un utente, decisamente fortunato, sia riuscito ad ottenere un primo modello del dispositivo. A tal proposito, sono state condivise, su Reddit, diverse foto. Inoltre, l’utente in questione ha presentato anche un’analisi delle principali caratteristiche mettendole a paragone con quelle del modello precedente.

Google Pixel 9 Pro Fold: ecco le prime indiscrezioni

Il feedback messo a disposizione dall’utente relativo al nuovo smartphone pieghevole dell’azienda di Mountain View, ha messo in evidenza alcuni dettagli interessanti. Secondo quanto dichiarato sembra che il peso del dispositivo Pixel sia più contenuto. La piega al centro del pieghevole, invece, risulta meno visibile e il design è molto apprezzato. Si tratta di un primo accenno. Sembra però che presto potrebbe arrivare anche un video dello smartphone evidenziando così una panoramica più dettagliata.

Inoltre, potrebbe essere presentata anche una comparazione estesa, tra i dispositivi pieghevoli di Google e non solo. Il nuovo Pixel 9 Pro Fold verrà messo a confronto anche con altri smartphone di altri marchi. Come ad esempio il Galaxy Z Fold 6 di Samsung. O anche il OnePlus Open. Tale processo renderà ancora più evidenti le caratteristiche principali del nuovo smartphone in arrivo.

In ogni caso, è importante sottolineare che gli embarghi per le recensioni hanno scadenza il prossimo 3 settembre. Ciò significa che presto sarà possibile accedere ad una serie di nuove informazioni riguardo il nuovo pieghevole di Google. Il prossimo Pixel 9 Pro Fold si presenta con caratteristiche utili che potrebbero interessare diversi utenti anche se, ricordiamo, quest’ultimo non verrà lanciato in Italia. Sarà invece ufficialmente disponibile in altri Paesi Europei. Non resta che attendere e scoprire quali saranno le prossime rivelazioni riguardo il nuovo dispositivo pieghevole della linea Pixel di Google.