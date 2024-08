Alexa Plus con AI: cosa arriva con l’abbonamento

Arrivano nuove opzioni AI per gli utenti Alexa Plus. Scopriamo quali sono e qual è il costo degli abbonamenti.

Amazon ha deciso di presentare sul mercato una variante potenziata del suo assistente vocale. Si tratta di Alexa Plus che viene offerto agli utenti a pagamento. Secondo quanto riportato da “The Washington Post” sono in arrivo una serie di funzionalità avanzate. Tra quest’ultime potrebbe esserci anche una versione web del servizio. In questo modo, l’assistente AI si pone in competizione diretta con alcuni dei principali rivali del settore come Gemini o ChatGPT.

Alexa Plus: ecco i principali dettagli

Il nuovo potenziamento dell’assistente di Amazon verrà lanciato il prossimo mese di ottobre. Secondo diverse indiscrezioni Alexa Plus potrà riconoscere le singole voci degli utenti e porre delle domande. In questo modo offrirà un’esperienza sempre più personalizzata. Tra le novità in arrivo c’è la possibilità di accedere ad un’assistenza di tipo culinario. Inoltre, sarà possibile procedere con il proprio shopping conversando con Alexa Plus.

Una delle principali funzioni è sicuramente “Smart Briefing“. Quest’ultima metterà a disposizione degli utenti, ogni giorno, dei riassunti generati con l’AI. Quest’ultimi faranno capo a diversi articoli selezionati dal sistema sulla base delle preferenze espresse dagli utenti.

Come accennato, Amazon intende presentare anche la prima versione web di Alexa. Ciò potrebbe garantire agli utenti un’esperienza più estesa ed efficiente. Ovviamente, quando si parla di AI e di personalizzazione delle funzioni non si può non parlare di privacy. Ovviamente, sarà un dettaglio che Amazon non potrà trascurare e sarà interessante scoprire quale sarà la strategia dell’e-commerce a riguardo. D’altronde i principali competitors nel settore dei chatbot AI sono ormai esperti e hanno sperimentato diverse opzioni per i propri servizi. Per Amazon si tratta della prima volta. Inoltre, bisognerà attendere e scoprire quali saranno le reazioni degli utenti e se quest’ultimi saranno disposti a procedere con i pagamenti richiesti.

Nello specifico, il nuovo servizio di Alexa Plus potrebbe presentare un costo mensile che va dai 5 ai 10 dollari. Nel frattempo, è importante sottolineare che Amazon continua ad offrire una versione gratuita del suo assistente. In questo caso, però sono disponibili funzionalità limitate.