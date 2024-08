Pixel 9 Pro Fold: aumenta la sicurezza?

Con la presentazione ufficiale dei nuovi Pixel 9 Google ha mostrato i suoi nuovi smartphone di punta. A tal proposito, tra i modelli proposti è presente il nuovo Pixel 9 Pro Fold. Quest’ultimo risulta lo smartphone più innovativo di tutta la serie. Il modello Fold risulta essere più sottile (5,1 millimetri) e con una potenza superiore rispetto al modello appartenente alla generazione precedente. A ciò si aggiunge anche l’introduzione di Gemini che fornisce agli utenti nuove funzioni sempre più innovative.

È importante considerare però che al momento non è previsto l’arrivo del dispositivo Pixel 9 Pro Fold sul mercato in Italia. In generale, in Europa, lo smartphone arriverà in Germania e in Francia.

Google Pixel 9 Pro Fold: i principali punti di forza

Il nuovo smartphone proposto dall’azienda di Mountain View presenta dunque diverse novità. Tra cui spiccano recenti interventi sulla modalità di sblocco e il riconoscimento facciale presenti sul dispositivo. Il Pixel 9 Pro Fold è in grado di utilizzare diverse modalità di accesso. Dunque, oltre al riconoscimento delle impronte digitali c’è anche quello facciale. Nulla di nuovo insomma. Allora qual è la novità in questo caso?

Il modello principale della nuova serie, permette di utilizzare la modalità di sblocco con le impronte digitali non solo per accedere alla home del proprio dispositivo, ma anche per accedere ad app bancarie (e simili) e a quelle contenenti informazioni sensibili. I nuovi smartphone Pixel 9 Pro Fold, invece, prevede anche il riconoscimento facciale per poter accedere a tali applicazioni.

L’opzione può essere attivata dalle impostazioni del dispositivo relative alla privacy e garantisce un ulteriore livello di sicurezza per il dispositivo e i suoi utenti. A tal proposito, il sistema di riconoscimento facciale risulta essere in netto miglioramento.

Alcune voci parlano di un livello biometrico di classe 3 in grado di fornire una maggiore sicurezza per i dati sensibili. Ciò è ancora più evidente se si considera che la prima generazione di Pixel Fold di Google presentava una classe 1. Al momento non è ancora noto se tale miglioramento riguarderà tutti gli smartphone della serie Pixel 9. Sarà necessario attendere per scoprire quali sono le novità previste per l’intera gamma.