Gemini sembra pronta a compiere un ulteriore passo avanti. Nello specifico, potrebbero arrivare una serie di funzioni per smartphone che potrebbero cambiare l’intera esperienza. Le notizie sono arrivate da AndroidAuthority che ha evidenziato come presto l’AI di Google potrebbe assumere un ruolo cardine nella gestione delle attività di tutti i giorni compiute dagli utenti sui dispositivi Android. Di cosa si tratta nello specifico?

Gemini rivoluziona l’esperienza degli utenti Android

Le informazioni sono trapelate da un’analisi compiuta sulla beta 15.34.32.29.arm64 dell’app Google. Quest’ultima ha evidenziato come stiano per arrivare tre nuove estensioni per Gemini. Nello specifico si tratta di Notifiche, Messaggi e WhatsApp. Al momento tali funzioni non sono ancora attive. Dall’analisi però sono ugualmente emersi dettagli importanti su quello che sarà il loro ruolo sui dispositivi Android.

Nello specifico, l’estensione WhatsApp potrebbe fornire agli utenti la possibilità di effettuare chiamate, inviare messaggi e leggere quelli ricevuti sulla piattaforma, tramite i comandi vocali di Gemini. Ciò potrebbe rendere WhatsApp molto più accessibile soprattutto in determinate situazioni dove usare il telefono è complicato o anche poco sicuro. Sulla stessa linea dovrebbe agire anche l’estensione per Google Messaggi.

Per quanto riguarda quella delle Notifiche, invece, quest’ultima potrebbe presentare innovazioni interessanti. Gemini, infatti, potrebbe riassumere le notifiche ricevute nei momenti di inattività. Inoltre, potrebbe categorizzarle ed evidenziare la presenza di notifiche importanti.

Le nuove funzioni di Gemini sono parte della nuova strategia di Google che punta a rendere il proprio ecosistema AI sempre più integrato sui dispositivi Android. È importante evidenziare che al momento le funzioni AI di Gemini sono ancora in fase di sviluppo. Un “APK teardown” ha rivelato che si tratta di opzioni in lavorazione. Non è però garantito che arriveranno nella versione stabile dell’app di Google. Dunque, bisogna attendere per scoprire quale sarà la loro evoluzione e lo sviluppo di Gemini sui dispositivi mobili.