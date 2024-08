CoopVoce, il noto operatore mobile virtuale, ha introdotto un’interessante novità nel suo portafoglio di offerte. Si tratta della nuova “EVO 150”. Una promozione pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca un piano tariffario completo e conveniente. Questa promo prevede 150GB di traffico dati con velocità fino al 4G, ad un costo mensile di 7,90€. Così da renderla una delle proposte più competitive nel mercato delle telecomunicazioni. In più, l’offerta include anche minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri nazionali, e 1000 SMS da inviare senza limitazioni a qualsiasi operatore. Un dettaglio che rende tale soluzione ancora più vantaggiosa è la promozione iniziale che prevede i primi due mesi gratuiti. Questo aspetto rappresenta un risparmio notevole per i nuovi clienti. I quali possono così testare il servizio senza impegno economico iniziale. La qualità della rete e i servizi aggiuntivi inclusi, come l’hotspot, “LoSai di Coop” e “Chiama Ora”, conferiscono poi ulteriore valore.

Modalità di attivazione e vantaggi Extra della CoopVoce EVO 150

La “CoopVoce EVO150” non è solo interessante per il suo contenuto, ma anche per la facilità con cui può essere attivata. Essa è disponibile sia per chi desidera effettuare la portabilità, che per chi intende attivare un nuovo numero. I nuovi clienti hanno la possibilità di scegliere tra una SIM fisica e una eSIM. Quest’ultima può essere attivata comodamente online, grazie al riconoscimento digitale tramite SPID. Cosa che rende la procedura estremamente semplice e immediata. Il costo di attivazione è di 10€, una cifra contenuta se confrontata con i benefici offerti. È importante ricordare che la promozione è a tempo limitato. Sarà infatti possibile attivarla al prezzo promozionale di 7,90€, ancora per poco tempo. Questo limite invita gli interessati ad affrettarsi per non lasciarsi sfuggire l’ occasione. CoopVoce, con questa mossa, consolida così ancora di più la sua posizione nel mercato delle telecomunicazioni italiane. Confermandosi un operatore capace di offrire soluzioni su misura per i consumatori più attenti ai costi, ma senza rinunciare alla qualità del servizio. Gli utenti che desiderano approfittare di questa proposta possono procedere all’attivazione direttamente online, visitando il sito ufficiale dell’ operatore. Qui troveranno tutte le informazioni necessarie e il link per attivare il piano tariffario in pochi e rapidi click. Insomma, con EVO 150, CoopVoce dimostra ancora una volta di saper interpretare le esigenze del mercato, proponendo una soluzione completa, versatile e conveniente.