Very Mobile, noto operatore di telefonia, ha appena annunciato una promozione imperdibile per i nuovi clienti. La nuova offerta, denominata “Promo Flash XL“, consente di ottenere un mese di servizio gratuito per chi si iscrive entro il 9 settembre. Al termine del periodo promozionale, il costo mensile dell’abbonamento sarà di soli 6,99€. Esso prevede anche la spedizione della SIM e la sua attivazione senza alcuna spesa aggiuntiva. La proposta include 200GB di dati, minuti e SMS illimitati. Insomma, un pacchetto completo per tutti coloro che sono in cerca di una tariffa conveniente.

Very Mobile: una soluzione senza costi nascosti e con rete di alta qualità

Tale promozione non solo offre vantaggi economici, ma si distingue anche per la semplicità di attivazione. I nuovi clienti possono completare l’acquisto online in pochi click. Una volta ricevuta la scheda, il resto della procedura è rapida e facile grazie alla possibilità di identificarsi tramite SPID o CIE, oppure attraverso una video identificazione. In alternativa, è possibile recarsi in uno dei numerosi negozi Very Mobile sparsi su tutto il territorio italiano. In entrambi i casi, l’utente avrà subito accesso ai servizi inclusi.

L’ operatore si distingue anche per la trasparenza delle sue tariffe. Con questa offerta, non ci si dovrà più preoccupare di costi imprevisti o sorprese. La navigazione si blocca automaticamente una volta esauriti i Giga inclusi, evitando spese extra. In più si potrà facilmente rinnovare l’offerta attraverso l’app Very, evitando di ricordare la data di scadenza. Anche la ricarica automatica è gratuita e già inclusa nel piano. Così da rendere superflue le preoccupazioni per il rinnovo manuale.

La rete di Very Mobile offre una copertura del 99,7% del territorio e la connessione 4G garantisce una navigazione fluida e senza interruzioni. La promo comprende anche l’utilizzo dell’hotspot, permettendo di condividere i dati mobili con altri dispositivi. Per chi viaggia in Europa, sono inclusi 7,4Giga di Internet e tutti i minuti e SMS senza costi aggiuntivi. Inoltre, sarà possibile cambiare offerta senza penali, scegliendo opzioni con più Giga se necessario. Con il blocco dei servizi a pagamento indesiderati e la possibilità di abilitare chiamate internazionali se necessario, VeryMobile si conferma così una scelta versatile e vantaggiosa per molti clienti.