Xiaomi sta lavorando a un progetto completamente inedito per il mercato degli smartphone. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda cinese potrebbe lanciare nel 2025 un dispositivo che abbandona completamente i pulsanti fisici per integrare nuove tecnologie avanzate. Le prime informazioni provengono dal leaker chunvn8888. Il quale ha rivelato alcuni dettagli sul progetto, conosciuto internamente con il nome in codice “Zhuque”. Questo smartphone è stato pensato per essere un modello di punta. Esso potrebbe infatti rappresentare una vera svolta per il settore. Le voci online a riguardo suggeriscono che Xiaomi voglia creare un dispositivo senza tasti. In modo da offrire un’esperienza di utilizzo completamente basata sullo schermo. Come l’utente interagirà con il device non è ancora chiaro. Ma si ipotizza l’uso di gesture, bordi sensibili alla pressione, o perfino comandi vocali. Se l’azienda riuscirà a realizzare queste idee, potrebbe segnare un punto di svolta importante nel design dei cellulari futuri.

Nuovo Xiaomi: fotocamera sotto il display e processore avanzato per il telefono del futuro

Un altro aspetto rilevante di questo innovativo dispositivo Xiaomi è la fotocamera anteriore, che sarà posizionata sotto il display. Questo tipo di tecnologia è ancora in fase di sviluppo. Nonostante i tentativi da parte di aziende come Samsung e ZTE, i risultati ottenuti finora non sono stati particolarmente brillanti. Ma Xiaomi potrebbe finalmente perfezionare questa soluzione e renderla mainstream. Lo smartphone dovrebbe essere alimentato dal prossimo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, noto con il nome in codice SM8775. Lo stesso chip sarà montato anche sul futuro Xiaomi15S Pro, atteso per il secondo trimestre del 2025. Anche se vi siano ancora pochi dettagli sullo Snapdragon 8+ Gen 4, si prevede che utilizzerà i nuovi core Qryon. I quali dovrebbero garantire prestazioni migliorate. Xiaomi punta così a rivoluzionare il mercato dei cellulari di fascia alta. Da qui se il progetto proseguirà senza intoppi, potremmo vedere questo dispositivo nei primi mesi del 2025.