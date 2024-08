OnePlus ha lanciato in Italia il nuovo modello di punta, l’Open Apex Edition. Una versione speciale del suo dispositivo pieghevole che si distingue per alcune caratteristiche uniche. La novità principale è la colorazione Crimson Shadow, ispirata all’iconica Hasselblad 503CW 60 Years Victor RedEdition. La quale aggiunge un tocco di eleganza grazie al rivestimento in ecopelle. Questa texture esclusiva si aggiunge alle già note opzioni nero e verde.

Ma le sorprese non finiscono qui. La ApexEdition introduce un aggiornamento hardware piuttosto rilevante. Infatti, questa edizione limitata offre un inedito spazio di archiviazione di1 TB. Esattamente il doppio rispetto alla versione standard che ne disponeva solo 512GB. Il tutto accompagnato da 16GB di RAM, che garantiscono prestazioni eccellenti in ogni ambito. Per coloro che desiderano un dispositivo performante e allo stesso tempo raffinato, il nuovo OnePlus rappresenta dunque una scelta ideale.

OnePlus Open Apex: modalità VIP, sconti e regali per i clienti italiani

Una delle innovazioni più interessanti di questa edizione è la nuova modalità VIP. Tale funzionalità può essere attivata tramite l’Alert Slider. Essa offre un ulteriore livello di privacy disabilitando automaticamente microfono e fotocamere e limitando il tracciamento delle app. Un’ulteriore prova dell’attenzione di OnePlus per la sicurezza dei propri utenti.

L’ azienda ha poi predisposto una serie di promozioni speciali per i clienti che effettueranno il preordine entro il 3 settembre. I primi 96 acquirenti infatti riceveranno un altoparlante B&O del valore di 299€ in omaggio. Tutti coloro che aderiranno alla fase di preordine beneficeranno di uno sconto immediato di 200€ portando il prezzo a 1.799€. In più potranno scegliere tra un OnePlus Watch 2 o un paio di OnePlusBudsPro 3 come regalo. Anche chi acquisterà lo smartphone fino al 3 ottobre, potrà godere dello stesso sconto e riceverà in omaggio gli auricolari. Infine, tutti coloro che preordineranno o acquisteranno l’Apex Edition nell’ arco di questo stesso periodo, avranno diritto a un coupon da 100€ per la permuta di un vecchio device. Mentre per gli studenti è previsto uno sconto aggiuntivo del 10%.