Un prezzo davvero ai minimi storici per uno dei migliori tablet attualmente in circolazione, stiamo parlando di Samsung Galaxy Tab A9+, che oggi risulta essere in vendita a cifre praticamente mai viste prima d’ora, mettendo a disposizione dell’utente finale un risparmio fuori dagli schemi.

Il prodotto, di cui potete trovare il link poco sotto, è caratterizzato dalla presenza di un ampio display IPS LCD da 11 pollici, con alle spalle il processore Qualcomm SM6375, ed anche una configurazione di base che prevede 8GB di RAM con 128GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Lanciato nel corso del 2023, viene di base commercializzato con sistema operativo Android 13, dando comunque la possibilità di aggiornarlo con le ultime release del robottino verde.

Samsung Galaxy Tab A9+: ecco dove acquistarlo

Il prezzo di questo tablet è davvero ai minimi storici, infatti oggi gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani su un prodotto che di base costerebbe 309 euro, ma che allo stesso tempo è stato scontato del 39%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 188,99 euro. Se volete effettuare l’ordine, eccovi qui il link a cui acquistarlo.

Il prodotto ha dimensioni leggermente superiori rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, raggiungendo per la precisione 257,1 x 168,7 x 6,9 millimetri, infatti il pannello, come vi abbiamo anticipato poco sopra, è da 11 pollici e non da 9 pollici, quale soluzione presente su altri modelli in commercio. Ciò che lo contraddistingue è sicuramente uno spessore ridotto all’osso, infatti soli 6,9 millimetri estendono al massimo la portabilità, facilitando ad esempio il trasporto ovunque si desideri, anche quasi nella tasca dei pantaloni. Il device è ovviamente no brand con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.