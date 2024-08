Molto presto gli utenti Android avranno una nuova freccia nell’arsenale dei browser a cui puntare, stiamo parlando di Arc Search, un browser neonato che ha conquistato precedentemente il cuore di Apple e molto presto a quanto pare sbarcherà anche sul Play Store di Google, il software infatti è stato molto tempo una prerogativa unica di iOS dopo essersi aggiudicato un posto in finale degli Apple design Awards 2024, situazione che però è recentemente cambiata a seguito di un post su Threads nel quale un utente chiedeva direttamente all’azienda, se fosse in programma un esordio su Android.

Dopo circa un mese di silenzio, l’utente ha ricevuto una risposta chiara, diretta E precisa, uno sviluppatore ha infatti risposto che è il browser sarà presto in arrivo su Android allegando anche una piccola clip in cui si vede il software brevemente in azione su Android, lo smartphone sembra essere un Google Pixel.

Il browser

Il software in questione ha delle potenzialità decisamente importanti, questo emerge dal comunicato di Apple nel dichiarare i finalisti del design Awards 2024, la nota azienda ha infatti precisato come le informazioni all’interno del browser sono ben presentate, facili da analizzare, trovate in modo efficace e fornite in modo creativo, il tutto ponendo al centro delle operazioni e delle attenzioni la privacy, un altro elemento molto curato e anche il ricorso all’intelligenza artificiale, è stata infatti particolarmente apprezzata la capacità basata sull’intelligenza artificiale di focalizzare le risposte che il browser offre filtrando il caos di Internet.

Effettivamente, questa funzionalità e la punta di diamante del browser, dal momento che consente di filtrare le informazioni provenienti da più fonti su un tema specifico, di conseguenza non sarà necessario consultare tanti siti Internet dal momento che questo lavoro lo farà l’intelligenza artificiale al posto vostro, offrendo una sintesi su ciò che si dice in rete.