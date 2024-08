La famiglia Galaxy S25 sarà presentata da Samsung nel prossimo anno, probabilmente con un evento dedicato che si terrà a gennaio. Tuttavia, nelle scorse ore sono emerse alcune informazioni molto interessanti riguardanti il flagship della serie.

Il design Galaxy S25 Ultra è stato svelato da un render che rappresenta la parte frontale. Come mostrato su X/Twitter da TekAvenue e poi ripreso da Ice Universe, Samsung si prepara ad un leggero cambiamento di design per lo smartphone.

L’immagine mette in evidenza come Samsung abbia scelto di rendere ancora più sottili le cornici laterali per aumentare lo spazio a disposizione dello schermo. Inoltre, gli angoli del device sono più arrotondati, conferendo un look più stretto e allungato al Galaxy S25 Ultra.

Samsung punta a ridefinire leggermente il design del Galaxy S25 Ultra per aumentare la diagonale del display senza modificare le dimensioni generali

A Glimpse into the Future: Galaxy s25 Ultra What do you think of this design? pic.twitter.com/1W9lJ4df9a — Ryan (@TekAvenue) August 26, 2024

In una vista laterale, è possibile scorgere il frame in alluminio che sarà completamente piatto con i tasti di accensione/spegnimento e il bilanciere del volume che sembrano incassati nella scocca. Grazie alle cornici strette e al frame piatto, Samsung sembra riuscita ad integrare un pannello più grande senza aumentare le dimensioni del dispositivo.

Passando alla dotazione tecnica, ci aspettiamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Il comparto fotografico sarà caratterizzato da un sensore principale ISOCELL HP2 da 200MP a cui si affianca un teleobiettivo da 50MP con periscopico da 50MP e una fotocamera ultra-wide da 50MP.

Grazie a queste modifiche, il Galaxy S25 Ultra potrebbe diventare un cameraphone di altissimo livello potendo scattare fotografie artistiche in ogni condizione. In ogni caso, ci teniamo a ricordare che al momento non ci sono informazioni ufficiali da parte di Samsung. Queste immagini e informazioni sono leak e come tali vanno considerati, i dettagli ufficiali sulla serie verranno comunicate dal produttore nel corso dei prossimi mesi.