Android regala oggi app e giochi a pagamento GRATIS sul Play Store

Come si può vedere, anche oggi è arrivata la solita offerta che rende entusiasti gli utenti Android. Questi infatti possono recarsi sul Play Store e scaricare gratuitamente solo alcuni dei titoli a pagamento che sono disponibili tra applicazioni e giochi. La solita iniziativa settimanale dunque torna con contenuti straordinari da prendere al volo, senza lasciarsi scappare.

Come si può vedere nel prossimo paragrafo, ci sono svariati titoli interessanti. Invitiamo comunque gli utenti a fare quanto prima possibile per portare a casa qualcosa di interessante quest’oggi. Nel paragrafo in basso ci sono tutti i titoli con i rispettivi link diretti per il download dal Play Store.

Play Store e regali per gli utenti Android, sono questi i titoli a pagamento oggi gratis

Come potete vedere in basso, c’è una lista abbastanza dettagliata con tutti i titoli disponibili. Questi rappresentano le applicazioni e tutti i giochi che oggi gli utenti Android possono ottenere gratuitamente invece che a pagamento. Generalmente infatti si tratta di contenuti che vanno pagati ma che oggi non hanno alcun prezzo. Si tratta di una situazione molto esclusiva relegata solo al Play Store di Google che può essere sfruttata per un tempo limite. Per effettuare il download liberamente, bisogna solo individuare il titolo da scaricare e cliccarci su. È in questo modo che si può dunque approfittare. Ecco la lista al completo:

Da questa lista dunque potete scegliere quello che vi pare per il tempo limite durante il quale l’offerta andrà avanti. Secondo quanto riportato, potrebbe passare ancora qualche giorno prima che tutto termini. Vi consigliamo pertanto di fare quanto prima possibile e di stare tranquilli: tutti i titoli in lista sono stati controllati appositamente per non corrispondere alcun pericolo dal punto di vista malware o virus in generale.