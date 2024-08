In occasione del lancio della famiglia Pixel 9, Google ha posto particolare attenzione sulle qualità fotografiche dei propri dispositivi. L’azienda di Mountain View ha sviluppato i device per essere dei cameraphone senza precedenti e rivali.

Per questo motivo, il team di DXOMARK ha voluto svolgere delle prove approfondite sui vari modelli della famiglia per testare a fondo le loro qualità. I risultati sono sbalorditivi e confermano la bontà dei Pixel 9 per quanto riguarda il comparto fotografico.

In particolare, il Pixel 9 Pro XL rappresenta il fiore all’occhiello di Google. In seguito alle prove di DXOMARK, il device ha ottenuto il secondo punteggio più alto in assoluto nella classifica fotografica. Si tratta di un risultato molto importante per l’azienda di Mountain View che conferma il proprio impegno nel settore mobile.

Google ha realizzato il Pixel 9 Pro XL per risultare un camera phone di assoluta qualità che non teme rivali

Con un totale di 158 punti, lo smartphone realizza lo stesso punteggio di Honor Magic6 Pro. Entrambi i device, però, non possono nulla contro i 163 punti totalizzati da Huawei Pura 70 Ultra che domina la classifica.

Entrando maggiormente nel dettaglio delle qualità fotografiche de Pixel 9 Pro XL, il team di DXOMARK ha rilevato una elevatissima qualità per le foto e i video. La riproduzione dei colori è sempre accurata con una gamma dinamica molto ampia e un autofocus sempre preciso.

La stabilizzazione permette di ottenere video e foto fluide. In generale, il risultato di scatto e ripresa predilige una riproduzione realistica e vivida in varie condizioni di illuminazione, senza temere gli ambienti più scuri.

Grazie alla dotazione hardware e alle soluzioni software, i risultati presentano sempre molti dettagli. Inoltre, a rendere le foto sempre più precise, Google ha sviluppato la tecnologia “zero shutter lag” che elimina i ritardi tra la pressione del tasto e la cattura della foto. Questo permette di rendere il Pixel 9 Pro XL uno smartphone adatto a riprendere soggetti in movimento.