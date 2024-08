Mentre Samsung prosegue con lo sviluppo di One UI 7.0, sono emerse le prime notizie sul futuro Galaxy S25 Ultra. Secondo fonti vicine al colosso sudcoreano, il prossimo arrivato presenterà linee decisamente più morbide rispetto ai suoi predecessori. I bordi saranno meno spigolosi, favorendo un design più arrotondato e moderno. Mentre il display crescerà leggermente in dimensioni, riducendo ulteriormente la cornice che circonda lo schermo. Questo cambiamento estetico mira a rendere il dispositivo ancora più premium e piacevole al tatto. Sarà questa infatti una delle principali differenze rispetto all’attuale GalaxyS24Ultra.

One UI 7.1: primi segnali e possibili innovazioni per gli smartphone Galaxy

A tal proposito, Samsung si sta impegnando a perfezionare i dettagli. In modo da poter garantire un’esperienza d’uso migliorata. Non solo per quanto riguarda lo stile ma anche il comparto hardware. Ci si aspetta che l’S25 Ultra integri tecnologie di punta che consolidino la sua leadership nel settore. Anche se non sono ancora stati rivelati dettagli specifici sulle caratteristiche tecniche. Con una presentazione attesa per febbraio 2025, il Galaxy S25Ultra si conferma un dispositivo su cui Samsung punta molto per mantenere la sua posizione nel mercato dei cellulari di fascia alta.

Nonostante la maggior parte degli utenti stia ancora aspettando l’arrivo di One UI 6.1.1, l’ azienda ha già iniziato a lavorare su OneUI 7.1. Recenti fughe di notizie hanno svelato che il primo modello di questa versione è già stato avvistato sui server interni di Samsung. Destinata alla variante americana del Galaxy S25 Ultra. Il codice della build, identificato come S938USQU0AXH4, testimonia l’avanzamento dello sviluppo. Anche se le informazioni concrete su questa nuova interfaccia restano ancora limitate.

One UI 7.1 dovrebbe debuttare insieme alla nuova serie Galaxy S25. Probabilmente con funzionalità esclusive legate all’intelligenza artificiale, riflettendo le tendenze tecnologiche del momento. Samsung punta a rendere l’interfaccia più moderna, prendendo ispirazione dal design di iOS 18. Ma mantenendo comunque l’essenza della sua piattaforma. In attesa di tutto ciò alcune app ridisegnate sono già disponibili per il download. Così da permettere agli utenti di avere un primo assaggio delle novità che arriveranno.