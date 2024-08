Il noto marchio Red Magic si sta preparando a rendere disponibile sul mercato non un nuovo smartphone da gaming. Questa volta, infatti, l’azienda sta per ufficializzare un nuovo tablet da gaming, noto al momento con il nome di Red Magic Gaming Pad. L’annuncio ufficiale di questo nuovo dispositivo non sembra essere molto lontano, dato che l’azienda lo annuncerà ufficialmente durante un evento dedicato il prossimo 5 settembre. Nel frattempo, il nuovo tablet ha mostrato tutta la sua potenza sul portale di benchmark AnTuTu.

Red Magic Gaming Pad , il nuovo tablet da gaming passa dal portale AnTuTu

Nel corso delle ultime ore il prossimo tablet da gaming a marchio Red Magic è stato avvistato in rete sul noto portale di benchmark AnTuTu. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Red Magic Gaming Pad, il quale è stato registrato sul portale con il numero di modello SM8650-AC.

I punteggi totalizzato dal nuovo tablet di Red Magic sono davvero impressionanti, dato che parliamo di ben 2,205,110 punti. I benchmark ci hanno poi confermato il processore che troveremo a bordo. Le performance saranno infatti affidate al potente processore Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version. Il modello avvistato sul sito è dotato poi di tagli di memoria comprendenti fino a 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e fino a 512 GB di storage interno di tipo UFS 4.0.

I risultati dei benchmark pubblicati su AnTuTu ci hanno inoltre confermato che il tablet potrà contare sulla presenza di un display con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Per il momento, non sappiamo come sarà caratterizzato il design di questo nuovo tablet, dato che fino ad ora non sono emerse immagini renders o dal vivo. Si parla però in rete della possibile presenza di due modelli con dimensioni leggermente differenti. Staremo a vedere cosa altro ci riserverà questo nuovo Red Magic Gaming Pad, non appena emergeranno nuove informazioni in merito.