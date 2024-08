Fastweb ha da poco aggiornato le sue offerte di rete fissa. In che modo? Includendo nuove promozioni per i suoi piani Casa e CasaLight. Tali offerte coprono tecnologie ADSL, FTTC e FTTH con velocità fino a 2,5Gbps. Con l’Opzione Plus, i clienti possono ora usufruire di 2 mesi gratuiti. Oltre a un nuovo prezzo ridotto di 2€ al mese, rispetto ai 3€ precedenti. Tale aggiornamento è disponibile per chi sottoscrive Fastweb Casa a 29, 95€ al mese o CasaLight a 27,95€. Invece, per chi sceglie la soluzione Fastweb CasaPlus a 36,95€, l’opzione Plus rimane inclusa senza costi aggiuntivi.

Quest’ ultima offre anche diversi vantaggi. Tra cui l’AssistenzaPlus, che garantisce un supporto tecnico avanzato e sempre gratuito. Anche per problemi non direttamente collegati a Fastweb. I clienti possono gestire il servizio tramite l’app o l’Area Clienti MyFastweb.

Fastweb Casa e convergenza mobile: sconti e assicurazioni in omaggio

In più, grazie al programma FastwebUPPlus, ogni mese è possibile riscattare uno dei premi disponibili. Come, ad esempio, un mese di abbonamento a Infinity+, un mese di accesso a Repubblica o La Stampa. Oppure due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI, o un mese di palestra online con BuddyFit.

Oltre a questi vantaggi, Fastweb ha lanciato una promozione unita alla rete mobile davvero vantaggiosa. Dal 26 agosto 2024, chi sottoscrive contemporaneamente un’offerta mobile con una delle proposte di rete fissa, può ottenere uno sconto di 4 euro al mese sulla bolletta. Ciò significa che i prezzi scendono rispettivamente a 23,95€ per FastwebCasaLight, a 25,95€ per Fastweb Casa e 32,95€ per FastwebCasaPlus.

Le promo Fastweb Casa includono anche l’accesso ai corsi della Digital Academy, che fornisce formazione per le professioni digitali. In più, fino al 30 settembre 2024, sottoscrivendo la voce Casa o Casa Plus, è possibile ricevere in regalo le assicurazioni Assistenza Casa e Assistenza Pet di Quixa. Chi opta per CasaPlus, invece, può ottenere entrambe le assicurazioni.