Il produttore tech Nubia presenta molto spesso diversi dispositivi a marchio Red Magic. Si tratta per lo più di smartphone appartenenti alla fascia medio-alta del mercato. A quanto pare, però, nei piani dell’azienda c’è anche l’arrivo si un nuovo tablet sempre di fascia alta. Ci stiamo riferendo al prossimo Red Magic Tab 3. Quest’ultimo modello è stato il protagonista delle ultime indiscrezioni emerse in rete trapelate in rete dal noto leaker Digital Chat Station. Vediamo qui di seguito i dettagli

Red Magic Tab 3, ecco le presunte specifiche secondo Digital Chat Station

Nel corso delle ultime ore il noto leaker Digital Chat Station ha rivelato dei primi dettagli interessanti riguardanti uno dei prossimi dispositivi a marchio Red Magic. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Red Magic Tab 3, un nuovo tablet pensato per gli amanti dei videogiocatori. A detta del leaker, questo nuovo dispositivo sarà un tablet compatto ma allo stesso tempo prestante.

In particolare, il nuovo tablet dell’azienda dovrebbe essere infatti alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 4. Rispetto al precedente modello annunciato qualche tempo fa, questo nuovo device avrà un display più piccolo che lo renderà quindi più compatto. Il precedente modello disponeva di un display con una diagonale pari a 12.1 pollici, quindi immaginiamo che il nuovo device potrà contare su un display di circa 10 pollici.

Tra le altre novità, ci si aspetta poi da questo nuovo tablet un nuovo sistema di raffreddamento e anche una batteria ancora più capiente con supporto ovviamente alla ricarica super rapida. Per il momento non abbiamo altri dettagli precisi, quindi dovremo attendere prima di scoprire qualcosa in più sul prossimo Red Magic Tab 3. Ricordiamo comunque che il precedente modello poteva contare su una batteria con una capienza di 10000 mah con supporto alla ricarica rapida da addirittura 80W. Staremo a vedere il nuovo modello come potrà stupirci.