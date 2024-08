Land Rover Discovery: futuro incerto tra cambiamenti e cali vendite

La Land Rover Discovery riuscirà a riconquistare il mercato? Con le vendite che l’anno scorso hanno toccato un preoccupante minimo di 2.416 unità negli Stati Uniti, è evidente che il modello non sta vivendo il suo momento migliore. È interessante notare come anche la Lexus GX, tradizionalmente meno popolare, abbia superato la Discovery con 4.256 unità vendute. Ma perché la Discovery sta perdendo terreno?

Parte del problema potrebbe risiedere nella concorrenza interna. Il Defender, un altro modello iconico della casa britannica, sembra aver sottratto una parte significativa della clientela della Discovery. Questo spostamento di interesse non è passato inosservato ai dirigenti Land Rover, che sono già al lavoro per differenziare maggiormente i due modelli e riposizionare la Discovery per renderlo più “appetitoso”.

Land Rover Discovery VS Defender

Il Defender si è chiaramente posizionato sopra la Discovery, creando una sfida significativa per quest’ultima. Land Rover però ha intenzione di rispondere con una nuova generazione della Discovery, orientata verso le “avventure familiari” e collocata in un “territorio davvero unico”. La casa automobilistica sembra determinata a introdurre cambiamenti sostanziali. C’è la possibilità nuova Discovery adotti elementi di design da MPV (Multi-Purpose Vehicle). Sebbene il modello futuro sarà più simile a un crossover che a un minivan, questo sarebbe comunque un grosso cambiamento nella filosofia del progetto della Discovery. Si parla addirittura del Volkswagen ID. Buzz come potenziale riferimento stilistico. Ma questa svolta sarà sufficiente per riportare la Discovery sotto i riflettori?

Oltre al design, un’altra grande novità sarà l’introduzione di una versione completamente elettrica, accanto ai tradizionali motori a combustione interna. Questa scelta riflette la volontà di Land Rover di mantenere la Discovery competitiva in un mercato che si sta rapidamente elettrificando. Inoltre, si vocifera l’introduzione di una nuova versione di punta, destinata a occupare il vertice della gamma, con l’obiettivo di attrarre una clientela più esigente. La nuova Land Rover Discovery riuscirà a riconquistare la fiducia dei consumatori e a rilanciare le vendite? Resterà all’ombra del Defender? Solo il tempo potrà dirlo, ma una cosa è certa: Land Rover non è disposta a lasciare che un altro dei suoi modelli iconici cada nel dimenticatoio.