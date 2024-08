Fastweb: 150 GIGA al mese con il 5G gratis, il prezzo è formidabile

Non c’è dubbio sul fatto che attualmente i gestori virtuali siano parte integrante di un organigramma ben chiaro nel mondo della telefonia mobile. Chi vuole risparmiare tende sempre a prendere in considerazione queste piccole realtà, che oggi sono diventate più che grandi. Anche quegli operatori che prima nessuno valutava, ad oggi sono in grado di mettere i bastoni tra le ruote ai grandi gestori mobili. Una delle aziende più valide nel settore non poteva che essere Fastweb, il gestore virtuale per antonomasia che garantisce anche la presenza del 5G nelle sue promo.

Ovviamente le motivazioni per scegliere l’offerta disponibile attualmente sul sito ufficiale di questa azienda sono molteplici. Oltre alla grande quantità di contenuti disponibili e al prezzo di vendita che non può essere dichiarato altro che conveniente, c’è anche la grande qualità di rete che non è più un mistero. Chi conosce Fastweb sa benissimo che trovare gli stessi standard di rete è davvero difficile e non solo sulla rete fissa in casa. La Fastweb Mobile disponibile ora sul sito ufficiale ne è la prova.

Fastweb batte tutti e lancia ancora la sua Mobile per soli 7,95 € al mese per sempre

Era prevedibile ed infatti è accaduto: sul sito ufficiale di Fastweb è ricomparsa l’offerta migliore degli ultimi anni, ovvero quella Mobile che qualcuno stava aspettando tornasse. Oltre a garantire tanti contenuti ed un prezzo abbordabile, questa soluzione mobile è dotata anche del 5G, il quale peraltro è uno dei più veloci in assoluto secondo le statistiche.

Per un prezzo mensile che equivale a 7,95 € per sempre e per tutti, ci sono 150 giga in 5G per la navigazione sul web ogni mese. Non potevano inoltre mancare le telefonate: Fastweb garantisce infatti minuti senza limiti a chiunque voglia telefonare un numero fisso o un numero mobile. L’offerta è attualmente disponibile sul portale ufficiale.