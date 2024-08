WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica, sta introducendo novità significative nel campo delle videochiamate per arricchire l’esperienza degli utenti. Le ultime indiscrezioni dalla versione beta per iOS svelano che la piattaforma sta testando una nuova serie di effetti di realtà aumentata (AR) e filtri che promettono di trasformare le videochiamate.

WhatsApp e le nuove funzioni per le videochiamate

Questa funzionalità, già in fase di sperimentazione per gli utenti Android, è ora in fase di test anche per un gruppo selezionato di beta tester su iOS, come riportato da WABetaInfo. La versione beta 24.17.10.74 di WhatsApp per iOS ha rivelato che gli utenti potranno presto godere di una varietà di opzioni per personalizzare le loro videochiamate. Tra le nuove possibilità, vi sarà la scelta tra diversi sfondi predefiniti, l’applicazione di effetti di sfocatura allo sfondo, e una modalità specifica per condizioni di scarsa illuminazione, che migliora la visibilità del viso in ambienti poco illuminati. Inoltre, sarà disponibile una modalità di ritocco per levigare la pelle e applicare effetti di makeup.

Gli utenti avranno la flessibilità di scegliere se utilizzare o meno questi effetti, mantenendo comunque l’aspetto naturale durante le videochiamate. WhatsApp introdurrà anche una caratteristica particolarmente utile: la memorizzazione automatica dell’ultima impostazione utilizzata. In questo modo, sfondo e filtri preferiti verranno applicati automaticamente alle nuove videochiamate, rendendo l’esperienza più fluida e personalizzata.

Attualmente, questa funzione è accessibile solo a un numero ristretto di beta tester su iOS e a chi partecipa al programma beta su Android. È importante notare che le novità introdotte nelle versioni beta non sempre raggiungono la versione stabile dell’app. Questa innovazione potrebbe comunque presto arricchire l’esperienza di milioni di utenti WhatsApp a livello globale.

In aggiunta, WhatsApp è al lavoro su un’altra novità: l’introduzione degli username con supporto al PIN, simile a quanto già implementato su altri servizi come Telegram. Questo permetterà agli utenti di condividere i propri contatti senza dover fornire il numero di telefono, semplificando ulteriormente le interazioni.