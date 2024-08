Il mondo della telefonia è senza alcun dubbio variegato e ricchissimo di possibilità di scelta da parte degli utenti che intendono attivare una nuova promozione sul loro numero di telefono, il merito ovviamente dei vari provider che ogni giorno aggiornano i propri cataloghi con offerte pensate per accontentare tutti, offrendo possibilità variegate a costi decisamente competitivi.

Ovviamente le varie offerte non durano in eterno e ogni mese assistiamo a un vero e proprio turn-over di promozioni che vengono dunque sostituite da varianti che introducono nuove possibilità per rendere l’offerta di un provider sempre competitiva nel mercato della telefonia e ovviamente mantenere il tutto aggiornato agli standard più recenti.

Tra i vari operatori risulta ovviamente che è mobile, uno degli operatori virtuali più graditi all’interno del nostro paese grazie alle sue promozioni sempre cariche di giga e ad un costo mensile decisamente competitivo, tra queste ultime ne risulta una nuova valida fino al 3 settembre, scopriamo cosa offre.

Tutto incluso a basso costo

La promozione in questione garantisce a soli 6,99 € al mese ben 130 giga di traffico dati in 4G ai quali se ne aggiungono altri 100 si è attivato il servizio di ricarica automatica, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e minuti illimitati verso tutti, come se non bastasse il primo rinnovo della promozione è completamente gratuito.

La promozione è pensata per tutti i nuovi numeri e per coloro che effettuano la portabilità ai seguenti provider virtuali: Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, Tiscali, Lycamobile, Coopvoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Netvalue, Noitel, Nova, Nextus, Ntmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekon, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Ricordiamo che la promozione resterà valida solo fino al 3 Settembre, se siete interessati per attivarla vi basterà recarvi sul sito ufficiale di Kena Mobile.