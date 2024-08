Il mini PC è un computer che negli ultimi anni ha conquistato sempre più utente, raggiungendo un elevato numero di estimatori, pronti a soddisfare perfettamente la propria voglia di prestazioni a spazio ridotto. Avete capito bene, il mini PC, come si può facilmente intuire dalla sua nomenclatura, ha il pregio di mettere a disposizione ottime specifiche con ingombro estremamente ridotto.

Un brand di grande successo su Amazon è senza dubbio Beelink, realtà che in questi giorni ha scontato il SER5, un mini PC con processore AMD Ryzen 5 5560U (con frequenza di clock fino a 4 GHz), passando poi per 16GB di RAM DDR4 e 500GB di memoria interna su SSD NVMe M.2 2280. Il prodotto presenta una scocca plastica di colorazione nera, con finitura opaca sulle due superfici maggiori e lucida sul frame, a cui si aggiungono comunque dimensioni in linea con le aspettative: 39,29 x 23 x 5,9 centimetri di spessore, ed un peso di soli 1,03kg.

Mini PC: che sconto su Amazon solo oggi

Un mini PC è divenuto nel corso degli anni un prodotto decisamente economico e meno costoso di quanto potreste immaginare, infatti il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo risulta essere in promozione su Amazon a soli 289 euro, considerando comunque che il prezzo più basso raggiunto dallo stesso nell’ultimo periodo era stato di 365 euro. Per l’ordine vi potete collegare qui.

La connettività wireless è molto varia, con bluetooth 5.2, WiFi 6 di ultima generazione e non solo, a sua volta impreziosita dalla presenza di un buon quantitativo di connettori fisici: 3 porte USB 3.2 Gen2, una USB 2.0, una displayport, una HDMI, una typeC, un jack audio da 3,5mm ed anche una RJ45 (ethernet), per il collegamento alla rete telefonica. Tutto questo estende al massimo la sua versatilità ed usabilità quotidiana.