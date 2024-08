Hoover H-FREE 100 è a tutti gli effetti una aspirapolvere senza fili, meglio definita come scopa elettrica senza fili, caratterizzata da un aspetto da tenere sicuramente in considerazione: un prezzo bassissimo. Ciò non toglie che sia comunque in grado di garantire discrete prestazioni generali, almeno in confronto agli standard del mercato e gli altri prodotti a disposizione.

Il dispositivo presenta una potenza di aspirazione di 170W con contenitore raccoglipolvere di 0,9 litri, senza sacco, così da non essere costretti a continuare ad acquistarne o cambiarli. E’ una aspirapolvere con motore ciclonico, dotata a sua volta di una spazzola mini turbo, ed una autonomia che dati alla mano può raggiungere all’incirca 40 minuti di utilizzo continuativo.

Hoover H-Free 100: che sconto sull’aspirapolvere senza fili

Il principale punto di forza dell’aspirapolvere è senza dubbio il prezzo, è inutile girarci attorno o cercare di far finta di niente, infatti il suo listino consigliato sarebbe di 219 euro, ma con la promozione che Amazon ha deciso di attivare ultimamente, l’utente si ritrova a dover investire solamente 119,99 euro per il suo acquisto. L’ordine lo potete completare al seguente link.

Il prodotto è realizzato quasi integralmente in plastica, di colorazione rossa sul tubo dell’aspirapolvere, per poi presentare sfumature di grigio sulla spazzola e sul motore. Proprio la spazzola principale è motorizzata con la presenza di tre LED nella parte anteriore, che vanno ad illuminare perfettamente l’area di pulizia, riducendo al massimo la difficoltà della singola azione. All’interno della confezione si possono trovare innumerevoli accessori che la rendono molto più versatile, da sottolineare comunque che non è presente una base d’appoggio, anche se comunque fortunatamente riesce a stare in piedi da sola, così da poterla posizionare praticamente dovunque si desidera.