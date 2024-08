Iliad Italia ha annunciato una nuova ed importantissima partnership con Phoenix Tower International. Una delle più dinamiche aziende nel settore delle infrastrutture passive per le telecomunicazioni. Questo accordo rappresenta una pietra miliare per Iliad. La quale si appresta a rafforzare e ampliare la propria rete mobile 4G e 5G in Italia. La collaborazione prevede la realizzazione di un ampio programma di costruzione su misura, noto come build-to-suit, che permetterà di erigere fino a 1.900 nuovi siti. I nuovi impianti saranno situati strategicamente in aree ad alta densità e in zone con una popolazione più moderata. Il tutti con l’obiettivo di migliorare sostanzialmente la copertura e la qualità del servizio offerto.

Novità Iliad: cosa bisogna sapere

Il cuore dell’accordo riguarda il trasferimento delle infrastrutture passive di Iliad a PTI. Cosa che avverrà attraverso una serie di contratti di servizio a lungo termine. Questo programma include la costruzione e il trasferimento delle strutture. Ma anche anche la fornitura di servizi accessori. Come l’hosting e il supporto tecnico per la manutenzione. Grazie a questo contratto, Iliad potrà accedere a nuove risorse per un periodo di tempo prolungato. Arrivando cosi a migliorare la propria posizione nel mercato italiano delle telecomunicazioni. Nonostante la cessione delle strutture passive, l’ operatore continuerà a gestire direttamente gli apparati attivi della rete. Garantendo così il controllo totale sulla qualità del servizio e sulla gestione delle prestazioni della rete.

La conclusione dell’operazione è prevista per il secondo semestre del 2024, subordinata alle usuali approvazioni regolatorie. Questa partnership segna un’importante fase di sviluppo per Iliad. La quale punta a potenziare la propria rete mobile e a rispondere meglio alle esigenze di una clientela sempre più esigente. Per Phoenix Tower International, l’accordo rappresenta una conferma dell’impegno a espandere la propria presenza nel mercato italiano. Un settore in cui la crescita e l’innovazione sono sempre più centrali. Con questa alleanza, entrambe le aziende puntano a raggiungere obiettivi ambiziosi e a offrire soluzioni di telecomunicazione avanzate e di alta qualità.