Il panorama degli eReader si arricchisce oggi di un nuovo protagonista: BOOX Go 6. Questo dispositivo all’avanguardia, frutto dell’innovazione di ONYX International, si propone di ridefinire gli standard della lettura digitale, combinando portabilità e prestazioni avanzate.

Un salto di qualità nell’esperienza visiva

Al centro dell’attenzione c’è lo schermo Carta 1300, l’ultima novità nel campo della tecnologia E Ink. Questo display offre una resa visiva eccezionale, avvicinandosi sempre più alla sensazione della carta stampata. I lettori potranno apprezzare una nitidezza senza precedenti, con contrasti marcati che rendono ogni pagina un piacere per gli occhi.

Versatilità senza compromessi

BOOX Go 6 non è solo un semplice eReader. Grazie al sistema operativo Android integrato e all’accesso al Google Play Store, si trasforma in un vero e proprio centro multimediale tascabile. Gli utenti possono personalizzare il dispositivo secondo le proprie esigenze, installando le app preferite per la lettura, la navigazione web e l’ascolto di contenuti audio.

Potenza in formato tascabile

Nonostante le dimensioni compatte, BOOX Go 6 nasconde un cuore tecnologico potente:

Processore multi-core per una reattività immediata

Memoria espandibile per una libreria sempre a portata di mano

Suite di applicazioni integrate per un’esperienza d’uso completa

Il compagno di viaggio ideale

Con un design ultra-sottile e un peso piuma, BOOX Go 6 è stato concepito per accompagnare i lettori ovunque. La batteria a lunga durata garantisce giorni di lettura ininterrotta, rendendolo il compagno perfetto per viaggi e spostamenti.

Disponibilità e offerte speciali

BOOX Go 6 è ora disponibile per l’acquisto attraverso i canali ufficiali dell’azienda. Gli appassionati di tecnologia e lettura possono trovare il dispositivo su Amazon e sullo shop online ufficiale di BOOX.

Per celebrare il lancio, BOOX offre un’esclusiva promozione sul proprio sito web: un bundle speciale che include una custodia magnetica protettiva.