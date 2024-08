Iliad: gestori virtuali battuti con 3 promo fino a 250 GIGA in 5G

Con tutti i provider che sono disponibili attualmente sul mercato della telefonia mobile è davvero difficile farsi un’idea di quale scegliere per avere il meglio e al miglior prezzo. Ovviamente i nomi sono sempre gli stessi, anche se sono cambiate un po’ di cose durante gli anni. Secondo quanto riportato infatti i gestori virtuali stanno sempre di più prendendo in mano le redini della situazione, ma i gestori più forti e navigati proprio non vogliono abdicare. I nomi più importanti sono sicuramente quelli di aziende come Iliad, le quali infatti mettono sempre a disposizione tutta la loro qualità ma anche una grande quantità.

Effettivamente le grandi gesta del provider arrivato durante il 2018 fanno ancora tanto parlare. Sul sito ufficiale sono disponibili attualmente tre offerte mobili che sembrano avere il predominio sull’intero mercato, soprattutto per quanto riguarda la quantità dei giga disponibili. È con queste risorse infatti che Iliad vuole stupire gli utenti e sorprendere gli altri gestori rivali, portandogli via tanta clientela. Al momento sembra essere tutto ben chiaro: minuti, messaggi e tantissimi giga sono disponibili per prezzi anche sotto gli 8 € mensili. Chiaramente bisogna fare presto, in quanto le soluzioni indicate non dureranno per sempre, anche se per ora non c’è una data di scadenza.

Iliad: le migliori offerte sono sul sito, ecco le Giga e la nuova Flash

Per Iliad fare sul serio è ormai una formalità, soprattutto quando sono disponibili tre offerte come quelle attualmente presenti sul sito. La prima è nuova e si chiama Flash 200, soluzione con 200 giga in 5G e con minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è di 9,99 € al mese.

Stessi minuti e messaggi anche per le altre due offerte, ovvero per la Giga 120 e la Giga 250. La prima offre 120 giga in 4G per 7,99 € al mese, la seconda invece ne offre 250 in 5G per 11,99 € al mese.