Ritorniamo sul mondo dei dispositivi elettronici, il quale sembra di questo periodo non morire mai. Per un semplice e singolo motivo ovvero che la tecnologia avanza e facendo questi passi in avanti garantisce sempre ogni giorno delle novità come ad esempio Google Pixel 9a.

Nuovo dispositivo che dopo la sua presentazione è già ricoperto da molte indiscrezioni davvero molto interessanti.

Google Pixel 9a, molte novità?

Non è passato molto tempo da quando si è celebrata la presentazione dalla Google Pixel 9 Series. Ed è anche da poco tempo che girano molte indiscrezioni per quando riguarda un modello in particolare ovvero il modello midrange di tutta la serie, Google Pixel 9a. Forse la più sentita riguarda sicuramente le tempistiche che a quanto pare si stanno avvicinando sempre di più. Ma questa non è niente a confronto della successiva serie di informazioni che stravolge ogni aspettativa possibile.

Per cominciare possiamo parlare dell’addio alla Camera Bar su Google Pixel 9a, uno degli elementi più iconici che distingueva sicuramente da un altro telefono. Un elemento che è stato trascinato per molto tempo. Per quanto riguarda invece le fotocamere, secondo alcune foto, esse saranno a filo con la scocca posteriore del dispositivo.

Con questo nuovo design Google Pixel 9a si comincia a fare strada per la somiglianza con i Pixel 9 principali. I bordi laterali sono piatti mentre per quanto riguarda le cornici sono un po’ più spesse rispetto quelle che hanno in dotazione i Pixel 9.

Il nuovo dispositivo potrebbe essere disponibile in quattro colorazioni differenti, prevedendo il suo lancio molto prima di quello che si aspettava, verso la fine di quest’anno. Quindi sicuramente toccherà aspettare il lasso di tempo stabilito per provare questi nuovi e tecnologici gioielli. E sicuramente sperare che soddisfino tutte le idee che ormai i clienti si sono fatti per questo nuovo dispositivo.