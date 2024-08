Entriamo nella categoria degli smartphone la quale attualmente con il passare del tempo sta subendo notevoli modifiche in ambito di nuove entrate in questo settore, un esempio c’è lo sta dando il nuovo Pixel 9.

Telefono che anche se nuovo e dettagliato sta subendo e regalando ai clienti notevoli sconti da non tralasciare.

Pixel 9, prossimi sconti?

Manca veramente poco tempo dalla nuova presentazione del nuovo gioiello di Google, ovvero la nuovissima serie Pixel 9. La quale sarà impreziosita da: Pixel 9, 9 Pro XL e il dispositivo pieghevole Pro Fold. Tra le varie novità ci sono anche le grandi offerte stipulate per la Francia. Pensiero che ha una buona probabilità di espandersi anche nel resto dell’Europa.

Secondo alcune fonti fino al 5 settembre sarà disponibile agli acquirenti di utilizzare un programma di permuta che dispone di 150 euro per Google Pixel 9 e 200 euro per quanto riguarda la versione Pro XL. A questo si aggiungono 3 mesi di Youtube Premium oltre a 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium.

Invece per quando riguarda gli acquisti svolti prima del mese di dicembre 2024, i vari utenti avranno 6 mesi di abbonamento gratis a Google One Premium. Oltre a 2TB di spazio di archiviazione incluso, oppure avere 12 mesi di abbonamento a Google One AI Premium. Offerte che normalmente variano da tipo a tipo di dispositivo.

Da come detto le offerte pare che non termino ancora, infatti chi vorrà acquistare il Pixel 9 da 256 GB avrà come premio uno sconto di 100 euro. Usufruendo di questo sconto si avrà un prezzo molto simile a quello del modello da 128 GB.

Per quanto riguarda invece il nuovo caricabatterie di Google da 45 W, esso prevede un ingresso USB-C nella parte inferiore e in verticale. Oltre ad avere un design molto più tondeggiante e più in tema con le curve della serie Pixel 9. Il quale garantisce una ricarica davvero veloce arrivando a chiudere il 55% della carica in 30 minuti.