Recentemente un team di sicurezza di Meta ha bloccato delle attività che miravano ad alcuni account dei politici americani. Questi hacker provengono dall’ Iran e volevano impossessarsi dei dati contenuti all’ interno delle loro chat private. Questo gruppo di hacker è molto famoso per aver utilizzato delle tattiche di phishing sul web per recuperare tutte le credenziali degli utenti.

Con queste nuove tecnologie ci saranno sempre dei nuovi tentativi di manipolare i dati e successivamente con l’ avvento dell’ intelligenza artificiale potrà essere molto utile agli hacker per entrare all’ interno degli account senza farsi scoprire. I metodi di protezione delle chat devono essere rivisti e aggiornati per far si che non vengano a crearsi delle situazioni pericolose a livello internazionale.

Hacker, ecco come si nascondevano

Questo gruppo di hacker si chiama APT42 e utilizzano tecniche di phishing per rubare dati preziosi; molto conosciuti da Meta per aver preso di mira i militari sauditi, dissidenti e attivisti per i diritti umani in Israele e Iran. Molte vittime coinvolte in questa trappola hacker hanno segnalato i messaggi che ritenevano sospetti alle autorità competenti. Questi account si spacciavano per supporto tecnico di AOL, Google, Microsoft e Yahoo. La società di Mark Zuckerberg ha condiviso questi fenomeni dato l’ avvicinarsi delle elezioni in America. In merito a quanto accaduto, la società spiega che verranno prese delle ulteriori precauzioni per non far avvicinare troppo gli hacker a questi account. Inoltre verranno modificate alcune funzionalità delle privacy per proteggere ancora di più gli utenti da questi attacchi.

Gli hacker sono sempre in agguato per trovare la minima fessura da cui poter entrare e rubare i dati provenienti dagli account. Per restare al sicuro da questi attacchi bisogna verificare l’ autenticità degli account con cui stiamo chattando e non rispondere a persone che non si conoscono.