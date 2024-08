Motorola ha oggi ufficializzato il lancio di ben quattro nuovi smartphone, stiamo parlando di Motorola Edge 50 Neo e Edge 50, a completare la lineup che è composta anche da 50 Pro e 50 Ultra, oltre a Moto G55 e Moto G35. Vediamoli rapidamente con tutte le specifiche tecniche.

Motorola Edge 50 Neo

Dotato di un corpo sottile e leggero, colori di tendenza curati da Pantone e materiale di realizzazione premium, vuole essere adatto agli utenti che non vogliono rinunciare alle specifiche tecniche, riducendo al massimo l’ingombro. Il display è da 6,36 pollici di diagonale, un pOLED con risoluzione Super HD, supporto ad HDR10+ ed una luminosità il 13% superiore alla generazione precedente. Il processore è il MediaTek Dimensity 7300, con configurazione che prevede fino a 512GB di ROM e 12GB di RAM, oltre ad un sistema di fotocamere di livello. Tutte sono basate su moto AI, sfruttando il sensore LYTIA di Sony, senza però dimenticarsi di uno zoom ottico 3X (dettato dalla presenza del teleobiettivo da 10MP), ma anche da un ultrawide da 13 megapixel di ottima qualità. Il dispositivo sarà disponibile nella versione 8/256GB a 429 euro, mentre da MediaWorld, con incluse le Buds+, si potrà acquistare il 12/512GB a 499 euro.

Motorola Edge 50

Il Motorola Edge 50 è smartphone elegante e resistente, con certificazione IP68 e superamento degli standard militari MIL-810H, il più sottile al mondo con le suddette caratteristiche. E’ presente una fotocamera principale Sony LYTIA e tutte le funzionalità AI di cui sopra, per foto di alta qualità in scarsa illuminazione, con stabilizzatore ottico integrato, teleobiettivo da 10 megapixel (con zoom ottico 3X), sensore ultragrandangolare da 13 megapixel e macro vision. Il display è un pOLED da 6,7 pollici con bordi ridottissimi, risoluzione Super HD+ e supporto HDR10+. Sotto il cofano si trova il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen1, con supporto a WiFi 6E e 5G, che prevede 12GB di RAM con 512GB di memoria interna. La batteria è un componente da 5000mAh, con ricarica rapida a 68W e wireless da 15W. Il prodotto può essere acquistato da oggi a 599 euro direttamente su Amazon.

Motorola Moto G35 5G e Moto G55 5G

Entrambi sono dotati di display LCD con risoluzione FullHD+, il Moto G55 da 6,49 pollici, il Moto G35 da 6,72 pollici, con luminosità massima che raggiunge i 1000 nit e refresh rate fino a 120Hz. Gli altoparlanti sono stereo, con supporto Dolby Atmos, una batteria da 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 30W su Moto G55, per scendere a 18W su Moto G35.

Nella parte posteriore si trova un sensore fotografico da 50 megapixel, con l’aggiunta di ultra-grandangolare da 8 megapixel ed una frontale da 16 megapixel. Il Moto G55 presenta stabilizzatore ottico integrato. Entrambi i device sono resistenti all’acqua, disponibili in colorazioni e materiali differenti, con supporto al 5G e fino a 256GB di memoria interna; la RAM è di 8GB su Moto G35, mentre di 12GB su Moto G55. Quest’ultimo è dotato di processore MediaTek Dimensity 7025 con frequenza di clock fino a 2,5GHz.

Il Motorola Moto G55 5G sarà in vendita dalla seconda metà di settembre a partire da 279 euro, mentre il Moto G35 è in vendita presso i principali rivenditori a 199,99 euro per la 4/128, per poi salire a 249,99 euro per la 8/256GB.