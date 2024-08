Di recente Samsung ha introdotto una nuova opzione riguardo il supporto software dei suoi smartphone. In particolare, viene offerta la possibilità di accedere a 7 anni di aggiornamenti assicurati. Ora sembra che l’azienda sudcoreana intenda fare lo stesso anche con le sue TV con intelligenza artificiale. A riportare la notizia è la testata KED Global che ha affermato che Samsung intende introdurre 7 anni di update gratuiti di Tizen OS. Tale intervento sarebbe interessato a tutti i televisori che sono stati rilasciati nel 2024. Inoltre, potrebbero essere compresi anche alcuni modelli lanciati nel 2023. Per il momento Samsung non ha rilasciato informazioni precise a riguardo, dunque bisognerà attendere comunicazioni ufficiali per conoscere con precisione i modelli compresi.

Nuovi aggiornamenti in arrivo per TV AI Samsung

Se quanto riportato corrispondesse a verità si tratterebbe di un’iniziativa importante per l’intero mercato. In generale, le TV sono dotate di un supporto software che va dai 2 ai 3 anni. Se si passasse a 7 si parla di più del doppio rispetto alle tempistiche attuali. Lo scopo dell’azienda, come emerso dopo un briefing aziendale, è quello di aumentare il divario delle quote di mercato di Samsung rispetto alla concorrenza cinese. Aumentare l’aggiornamento gratuito di Tizen fino a 7 anni per le televisioni con intelligenza artificiale rappresenta sicuramente un primo passo in tal senso.

Samsung, intende dunque mantenere intatta la propria posizione all’interno del mercato TV. Con la nuova politica di supporto software l’azienda sudcoreana intende offrire una nuova modalità che vada incontro alle esigenze dei propri utenti. Si tratta di interventi “obbligati” considerando quanto agguerrita sta diventando la concorrenza nell’intero settore tecnologico. Proponendo prodotti che promettono di essere maggiormente aggiornati con le ultime patch di sicurezza offre un’ulteriore garanzia per tutti i fruitori del marchio. Non resta dunque che attendere per scoprire quando Samsung intende introdurre stabilmente il nuovo supporto software a 7 anni.