Iliad: le 3 offerte mobili fino a 250 giga in 5G

Con tutti i gestori attualmente disponibili sul panorama della telefonia mobile è davvero difficile fare una scelta che sia sbagliata. Effettivamente sono moltissime le opportunità che questi provider rendono disponibili ogni mese, sia per quanto riguarda i contenuti che per quanto riguarda i prezzi mensili che sembrano essere i migliori di sempre. Dopo aver visto fiorire offerte dal nulla e soprattutto delle proposte che mai prima d’ora erano state viste, è aumentata la confusione del pubblico. In questo momento il caposaldo del mondo della telefonia è sicuramente Iliad, un gestore famosissimo ormai dal 2018 in Italia.

Recentemente ha festeggiato il suo sesto compleanno lanciando delle offerte clamorose che ad oggi hanno conservato qualcosa: la Flash 250 è ancora disponibile anche se con un nome diverso. Il momento migliore per sottoscrivere una delle soluzioni di Iliad è infatti proprio questo, siccome ce ne sono ben tre disponibili sul sito. Queste si riferiscono a gamme diverse ma ovviamente sono tutte vantaggiose sia per il prezzo che per i contenuti offerti.

Iliad stravince sulla concorrenza, queste sono le offerte di cui tenere conto attualmente

Le offerte di Iliad sembrano essere molto simili tra loro ma ovviamente ci sono delle differenze, sia per quanto riguarda i prezzi mensili che per quanto riguarda i contenuti. Proprio qui in basso c’è la scaletta completa che le riguarda:

GIGA 120 : minuti senza limiti, SMS senza limiti e 120GB in 4G a 7,99 € per sempre;

: minuti senza limiti, SMS senza limiti e 120GB in 4G a per sempre; GIGA 250 : minuti senza limiti, SMS senza limiti e 250GB in 5G a 11,99 € per sempre;

: minuti senza limiti, SMS senza limiti e 250GB in 5G a per sempre; FLASH 200: minuti senza limiti, SMS senza limiti e 200GB in 5G a 9,99 € per sempre.

Quando un’offerta di Iliad costa almeno 9,99 €, consente di accedere ad un ulteriore promozione, questa volta sulla fibra ottica. Il prezzo infatti verrà decurtato, nel caso della scelta dell’abbonamento domestico, fino a 19,99 € mensili per sempre. La scelta adesso sta solo ed unicamente a voi.