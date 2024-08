Android, Play Store: offerte super con app e giochi a pagamento gratis

Continuano ad arrivare grandi opportunità per chi possiede uno smartphone Android e questa volta non dagli aggiornamenti del sistema operativo. Mentre si entra nel vivo per quanto riguarda l’arrivo di Android 15 visto che sono stati ufficializzati anche i nuovi dispositivi Google Pixel 9, gli utenti hanno notato che a bordo del Play Store è partito un altro periodo promozionale.

Stando a quanto riportato infatti anche questa volta si tratta di titoli a pagamento da poter scaricare gratis, ovviamente intesi come applicazioni e giochi. Come si può vedere infatti all’interno del market, ci sono milioni di contenuti, tra i quali ne sono stati scelti alcuni per diventare gratuiti. Oggi noi abbiamo realizzato una lista con tutti i giochi e le applicazioni migliori, quelli da portare a casa senza pagare. Ovviamente questa promozione non durerà per sempre, per cui vi consigliamo di fare presto onde evitare di perdere il treno.

Play Store di Google: gli utenti Android possono avere a disposizione il meglio, ecco la lista

Come si può vedere in basso è stata realizzata una lista ben precisa con tutti i titoli oggi disponibili gratis ma che sono in genere a pagamento. Tutti gli utenti che hanno uno smartphone Android possono procedere al download liberamente solo cliccando sul titolo, all’interno del quale è incorporato il link diretto per il Play Store. Tutto quello che bisogna fare dunque è un clic, nient’altro. In questo modo ci si potrà assicurare per sempre dei titoli a pagamento ma in maniera gratuita. Ricordiamo infatti che scaricando un titolo gratuito oggi, questo resterà tale per sempre pur tornando a pagamento in futuro. Ecco l’elenco al completo: