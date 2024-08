La nuova frontiera del settore smartphone sembra essere la linearità senza interruzioni nel design dei dispositivi. Samsung ha recentemente brevettato uno smartphone senza tasti fisici mentre Xiaomi è già andata oltre ed è pronta a realizzarne uno.

Gli informatori di XiaomiTime indicano che questo device futuristico è conosciuto nei laboratori di Xiaomi con il nome in codice “zhuque”. I riferimenti a questo nome sono stati trovati nel Mi Code e inizialmente si pensava che al nuovo Xiaomi MIX 5.

Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, il gigante cinese sembra pronto a realizzare un dispositivo che non presenta alcun pulsate sulla scocca. Dalle informazioni disponibili sembra che il dispositivo in questione non presenta tasti di nessun tipo, da quello di accensione/spegnimento al bilanciere del volume.

Xiaomi potrebbe rivoluzionare il design degli smartphone rimuovendo ogni pulsante fisico nel nuovo flagship in arrivo il prossimo anno

Gli analisti sono arrivati a questa conclusione sulla base di alcune linee di codice presenti all’interno del sistema operativo HyperOS. Il dispositivo “zhuque” è associato ai codici “Removebutton” presenti nel framework del sistema operativo proprietario di Xiaomi.

Si tratta di una precisa scelta stilistica che si ispira al minimalismo ma che dovrà avere una solida controparte nel software. Infatti, lo smartphone dovrà essere controllato interamente attraverso l’interfaccia utente e dovrà essere sempre reattivo ad interpretare al meglio i comandi.

Inoltre, il nome “Zhuque” è un diretto riferimento al taoismo in quanto rappresenta l’elemento del fuoco, uno dei cinque elementi base di questa cultura. Una ulteriore interpretazione del nome riguarda i punti cardinali con riferimento alla direzione Sud, associata all’estate.

Il possibile debutto sul mercato è previsto a partire dal 2025 in due possibili varianti. La prima sarà caratterizzata dal supporto alla connettività satellitare mentre la seconda sarà priva di questa feature. Purtroppo le informazioni attualmente disponibili sono molto limitate e non svelano molto altro della possibile scheda tecnica.